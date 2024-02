Bertinoro, oltre 5 milioni di investimenti nel prossimo triennio. Il Pd: "Una risposta alle esigenze dei cittadini"

"Una testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale nell’assicurare una gestione finanziaria solida e responsabile a beneficio della comunità, nonché della compattezza della maggioranza che ha votato in modo unanime a favore". La segretaria comunale del Pd di Bertinoro, Elisa Bruti, commenta così l'approvazione del bilancio di previsione 2024–2026 del Comune, che vedrà 5,5 milioni di euro da destinare agli investimenti (la cifra include sia fondi statali che quelli per gli interventi urgenti post alluvione).

"Si tratta di un bilancio che, pur nella scarsità delle risorse disponibili, dovuta contestualmente all’aumento dell’inflazione e alla diminuzione dei trasferimenti delle risorse da parte dello Stato centrale, riflette l'attenzione dell’amministrazione alle reali esigenze dei cittadini facendo rimanere invariata la pressione fiscale e nonostante questo, aumentando l'impegno a sostegno delle famiglie e dei più fragili - afferma Bruti -. Il bilancio approvato dal Consiglio comunale rappresenta un importante strumento per la crescita e lo sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando la volontà di distribuire le risorse pubbliche in progetti che migliorino la qualità della vita di tutti, con un lavoro mirato alla ricerca dei finanziamenti per settori come scuola e sociale".

"Siamo soddisfatti, in particolare, di come si stia tenendo fede al programma di mandato, mantenendo le promesse fatte e cercando di dare risposte a tutto il territorio, che è vasto e articolato, non semplice da amministrare - continua -. Che il 2024 sia iniziato con due cantieri importanti anche sul piano simbolico, per il nostro comune, come la rotatoria di Panighina e la ristrutturazione della Chiesina di Cerbiano, ne è la dimostrazione, nonostante chi ha cercato di fare su questo polemiche strumentali e inesatte. Ma in corso ci sono anche interventi di adeguamento sismico sulle palestre e nella scuola primaria del capoluogo perché la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi è sempre stata una priorità per questa maggioranza".

"Il 2024 vedrà la nascita di un nuovo nido nella frazione di Santa Maria Nuova, i cantieri per fare fronte ai danni causati dall'alluvione, e interventi contro il dissesto idrogeologico grazie a finanziamenti Pnrr arrivati - prosegue l'esponente dem -. Un'amministrazione che cerca e trova risorse, perché porta avanti visione e progettualità. Come Partito Democratico intendiamo continuare a sostenere questo lavoro e ci impegniamo ad organizzare un incontro pubblico per fare il punto di metà mandato e confrontarci con iscritti e cittadini su quanto fatto finora e sugli obiettivi futuri".