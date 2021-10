Bertinoro, primo consiglio comunale da sindaco per Gessica Allegni: si insedia la nuova giunta

Il neo-eletto sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni, ha convocato la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni del 3 e 4 ottobre scorso, che si svolgerà lunedì alle 20 in sessione ordinaria nella Sala del Popolo della Residenza Municipale. All’ordine del giorno gli atti rappresentativi dei primi adempimenti della nuova amministrazione, significativi quelli relativi alla seduta di insediamento del Consiglio e di convalida degli eletti, con relativa conferma della proclamazione alla carica di consigliere Comunale, nonché quello di proclamazione alla carica di primo cittadino, formalizzata con il giuramento di osservanza della Costituzione.

Le altre proposte di deliberazione riguardano l’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale, la costituzione dei Gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi capigruppo, la nomina della Commissione elettorale comunale e della Commissione comunale per la formazione degli elenchi degli eleggibili a giudice popolare, il rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti a seguito delle elezioni, gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché l’effettiva designazione dei medesimi rappresentanti.

Si potrà accedere alla Sala del Popolo, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del Covid19, nonché nei limiti del numero massimo di posti consentiti in ragione dell’ampiezza della Sala stessa, in osservanza delle regole sul distanziamento interpersonale previste dalle norme di legge.