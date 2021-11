Bertinoro, protesta di BartnOra sullo stato delle strade di Capocolle

Sicurezza stradale e viabilità, la Lista Civica BartnOra, tramite la sua capogruppo Barbara Asioli, mette in luce le criticità di via Molino Bratti e la necessità di intervenire con urgenza nella riqualificazione dei marciapiedi e del manto stradale. “Questa è la condizione in cui versano i marciapiedi e il manto stradale di via Molino Bratti, via Novara, via Asti, via Trieste, nella frazione di Capocolle. Come ho sottolineato nella seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale di Bertinoro, la nostra sarà un'opposizione vigile, attenta ai problemi del territorio, vicina alla gente, propositiva e disponibile, laddove possibile, a lavorare d'intesa con la maggioranza per migliorare la vivibilità e la sicurezza del nostro Comune. Situazioni come questa, che denotano una pregressa mancanza di attenzione verso il tema della sicurezza stradale, non possono appartenere ad un'Amministrazione comunale che “si definisce” virtuosa e che invoca un elevato livello di qualità della vita per i propri cittadini. Rispetto al tema della viabilità e alla necessità di ammodernare e riqualificare buona parte della rete stradale di Bertinoro, la lista civica BartnOra manterrà alta l’attenzione e chiederà i dovuti e necessari riscontri a chi governa questo Comune a beneficio dell'intera collettività.”