Bertinoro, Turroni dice no: "Progetto politico comune di ex amministratori Pd e della Lega, non sono civici"

Circa tre settimane, il 22 febbraio, fa sono stato invitato, come cittadino bertinorese, ad un incontro fra persone che intendevano dare un proprio contributo per il "buon governo " a Bertinoro. Mi sono stati fatti i nomi di alcuni dei promotori e partecipanti e mi è stato anche trasmesso un appunto per un manifesto politico per il futuro della cittadina. Ho accettato volentieri. Sapevo che avrei incontrato cittadini interessati a una discussione in un ambito civico e quindi non pregiudizialmente legata a partiti e schieramenti. Invece con mia grande sorpresa all'incontro hanno partecipato, espressamente invitati dagli organizzatori, esponenti politici di primo piano della Lega - Salvini premier e del centrodestra bertinorese.

Gli altri partecipanti alla riunione, con posizioni speculari a quelle dei leghisti, hanno sostenuto un progetto di ribaltamento politico del Comune, ne hanno definito anche il perimetro, escludendo tutte le forze politiche che nel tempo hanno dato vita alla coalizione di centrosinistra. Questa limitazione è perlomeno singolare, visto che almeno la metà della dozzina di partecipanti sono stati sindaci, vicesindaci e assessori delle precedenti amministrazioni di sinistra della città. Le successive dichiarazioni alla stampa dell'onorevole Morrone hanno definitivamente precisato il progetto alla base della riunione.

Ho atteso per alcuni giorni un successivo invito per comunicare agli organizzatori che il mio ideale politico - culturale esclude qualsiasi possibilità di partecipare a qualunque progetto che comprenda la Lega ed altre forze della destra sovranista e xenofoba, anche se cercano di mascherarsi dietro liste che non hanno nulla di civico. Non potendo aspettare oltre, anche per evitare eventuali strumentalizzazioni, dopo aver informato il chairman della riunione, intendo rendere pubblica la mia indisponibilità a partecipare ad altri analoghi incontri perchè il mio obiettivo è quello di contribuire a migliorare l'azione di una amministrazione di centrosinistra, anche attraverso la discussione e il confronto, e non è certamente quello di sostenere l'iniziativa della peggiore delle destre possibili.

Sauro Turroni (Verdi)