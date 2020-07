Biguzzi (Italia Viva): "I cittadini non vogliono un pollaio nel centro di Roncadello"

"I cittadini non vogliono un pollaio nel centro di Roncadello": a parlare è Sara Biguzzi di Italia Viva Forlì, che spiega come i cittadini di Roncadello stanno avviando una raccolta firme per contrastare la riapertura di un impianto avicolo inattivo da circa 20 anni a due passi dal centro della frazione. "Vi risiedono tante famiglie, ci sono negozi e perfino una scuola elementare a 300 metri dal sito - spiega Biguzzi - In questi vent’anni di non attività il centro di Roncadello ha vissuto un processo di espansione della popolazione con opere di urbanizzazione primaria e secondaria; quindi c’è stato un cambiamento notevole del luogo da quando l’allevamento era stato originariamente autorizzato. I residenti sono giustamente molto preoccupati: per questo Italia Viva, nel rispetto dell'imprenditoria ma a tutela della salute dei cittadini, presenterà un question time al prossimo consiglio comunale per chiedere al sindaco quali siano le attività autorizzate".

