Bilancio, Bentivogli (Lega): "Ottima salute economica della città. Decisivo cambio di passo"

"I numeri resi pubblici dall’assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani, testimoniano l’ottima salute economica delle città, nonostante in questi cinque anni ci siano stati corposi investimenti per riqualificare non solo le zone storiche, ma anche gli impianti sportivi e le scuole del nostro territorio". così il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli, che argomenta il suo ragionamento: "I dati parlano chiaro: 227 interventi complessivi, di cui 103 già conclusi, e 226 milioni di euro investiti. Un decisivo cambio di passo che non è rimasto solo nelle idee di questa amministrazione, ma ha trovato piena concretezza nella realtà. Grazie a noi, Forlì può davvero ritornare al centro della Romagna e il lavoro che in questi anni abbiamo svolto va proprio in questa direzione".

"In questo senso, la Lega è stata il motore trainante della prima amministrazione Zattini, con il fondamentale contributo che hanno dato i nove consiglieri e i due assessori. Il nostro gruppo si inserisce all’interno di un’amministrazione virtuosa che nei prossimi cinque anni – se i forlivesi crederanno ancora una volta in noi e ci daranno questa opportunità – punta non solo a consolidare il lavoro svolto, ma a sviluppare nuove idee e progetti per la nostra bellissima città - prosegue l'esponente della Lega -. Abbiamo la fortuna di amministrare un territorio con tantissime potenzialità ed è nostro interesse e dovere fare il massimo affinché queste potenzialità possano esprimersi nel migliore dei modi. Non vogliamo più, e ci stiamo riuscendo, che Forlì abbia la nomea, che troppo spesso le è stata associata durante le amministrazioni precedenti, della ‘Bella addormentata’".