Bilancio consolidato, la soddisfazione della Lega: "Amministrazione in buono stato di salute"

"Il quadro economico-finanziario emerso dalla presentazione del bilancio consolidato del Comune di Forlì conferma il buon andamento e lo stato di salute di questa Amministrazione. La manovra approvata in consiglio grazie ai voti della maggioranza e a quelli del Movimento Cinque Stelle rappresenta l’ennesima testimonianza di quella che possiamo definire una gestione responsabile e lungimirante della macchina amministrativa, volta garantire gli equilibri di bilancio e tutelare gli investimenti". Così il Gruppo Consiliare Lega per Salvini Premier - Forlì

"Anche nella declinazione delle partecipate il Comune di Forlì si conferma esempio da seguire - proseguono dal Carroccio -. Pensiamo ad esempio al comparto fieristico, in perdita e a rischio fallimento fino al 2018. Oggi invece i conti della Fiera di Forlì registrano il segno più, a riprova dell’ottimo lavoro svolto in quest’ultimi anni sia dal Comune che dal Presidente Valerio Roccalbegni. L’unica pecca riguarda “Forlí città Solare”, nata nel 2015 e successivamente assorbita in Fmi, che nonostante le roboanti aspettative e l’inaugurazione in pompa magna, non ha mai prodotto utili e benefici".

"Ad oggi, piuttosto, si può dire con estrema sincerità che l’impianto di Villa Selva è un carrozzone insostenibile dal punto di vista economico finanziario - concludono dal Carroccio -. Registriamo infine ancora una volta il solo voto contrario del gruppo di minoranza Forlì & Co, supportato da motivazioni farraginose, sterili, derivanti esclusivamente da pregiudizi di natura politica.”