Tour della giunta nei quartieri, Pd e Forlì & Co: "Non è un bilancio partecipativo, ma auto-celebrazione"

"Si è conclusa da poco la serie di incontri con i quartieri organizzati dalla Giunta intitolati, impropriamente, “bilancio partecipativo”.Le sei assemblee sono state un doveroso resoconto delle attività dell’Amministrazione Comunale, come era consuetudine ai tempi delle Circoscrizioni, ma sono arrivate solo dopo mesi di ripetute richieste da parte dei quartieri medesimi e dunque del tutto fuori tempo massimo rispetto alla possibilità da parte di questi organismi di poter incidere sulle scelte della Giunta. Di fatto gli incontri si sono svolti quando il bilancio del Comune era già chiuso": è la presa di posizione dei grupi consigliari di minoranza Pd e Forlì & Co.

Continua la nota: "Del resto, il vero “bilancio partecipativo” è tutt’altro, ovvero un percorso della durata di 6-12 mesi, di supporto e indirizzo al bilancio preventivo del Comune, che si articola, di solito, in 4 fasi: informazione e formazione, consultazione e proposta, valutazione e progettazione condivisa, deliberazione e votazione pubblica.? Il percorso prevede il coinvolgimento dei cittadini, come singoli o come consigli di zona e quartieri, ma anche di altri soggetti di rappresentanza collettiva che operino nella città e l’assegnazione di specifiche risorse economiche sia per lo svolgimento delprocesso che per i progetti da realizzare. Per attuare davvero il bilancio partecipativo, sarebbe bastatoguardare alle esperienze dei vicini comuni di Cesena, Imola e Cervia o quelle di altri capoluoghi come Parma e Bologna, che hanno visto la realizzazione di decine di interventi, co-progettati e votati dai cittadini".

Ed infine: "Se veramente la Giunta Zattini credesse nella partecipazione avrebbe, per esempio, colto l’occasione del tour per rendere conto delle proposte per il PUG, presentate dai quartieri, sollecitate in grande fretta e con tempi strettissimi ormai 10 mesi fa, e poi letteralmente cadute nel dimenticatoio. Oppure avrebbe presentato in questi tre anni di governo della città progetti in occasione dei bandi previsti dalla Legge Regionale sulla partecipazione, che solo nel 2022 ha stanziato 530.00€, grazie ai quali sono stati realizzati interessanti progetti di rigenerazione urbana e di patti collaborativi".

"In conclusione, crediamo che la partecipazione sia una cosa seria, che per concretizzarsi richiede un lavoro quotidiano e una reale volontà di dialogo e collaborazione; organizzare una volta l’anno un’assemblea nella quale gli amministratori impiegano gran parte del tempo per autocelebrarsi e fare promesse generiche per il futuro, senza assumersi impegni concreti sulle questioni poste dai rappresentanti dei cittadini, più che partecipazione ci pare paternalismo. Che è cosa ben diversa", conclude la nota.