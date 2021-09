Bollette, Vietina (Coraggio Italia): "Transizione ecologica non ricada su famiglie e imprese"

Così Simona Vietina, deputata di Coraggio Italia e delegato d'Aula, durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni per mitigare il costo delle bollette, in corso a Montecitorio

"I permessi di emissione di CO2 sono uno strumento importante per contribuire alla decarbonizzazione dell’economia e contrastare la crisi climatica. Ma sono anche strumenti finanziari negoziati su tutti i mercati, su cui operano anche soggetti speculativi. Di recente, questi permessi hanno raggiunto i 61 euro la tonnellata, il doppio rispetto ai valori registrati nel gennaio 2021”. Così Simona Vietina, deputata di Coraggio Italia e delegato d'Aula, durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni per mitigare il costo delle bollette, in corso a Montecitorio.

“E’ necessario - aggiunge la deputata - agire in modo ancora più incisivo per far sì che famiglie e imprese, già pesantemente provate dalla crisi economica derivante dalla pandemia, non ricadano in uno sconforto che comporterebbe una nuova sospensione dei consumi: non possiamo permetterci che il rincaro delle bollette determini la riduzione dei consumi delle famiglie. La bolla speculativa che ci si presenta deve essere affrontata dal governo con decisione, determinazione e con la stessa forza attiva dimostrata fino ad oggi dal presidente del Consiglio”.

Per Vietina, "noi di Coraggio Italia siamo convinti che il costo della transizione ecologica non possa essere scaricato né sulle famiglie né sulle imprese. Dobbiamo mettere in campo ogni azione possibile per evitare questo, utilizzando il maggior gettito delle aste CO2 per compensare gli aumenti e intervenendo con manovre di sterilizzazione dell’Iva. È inoltre imprescindibile l'adeguamento degli standard di emissioni climalteranti sia a livello europeo che extraeuropeo: non è pensabile che ci siano paesi esteri con emissioni deregolamentate che, oltre a determinare un incremento dell’inquinamento, rendendo vano ogni nostro sforzo, configurano esempi di concorrenza sleale".