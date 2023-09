Bomba d’acqua, la replica della Lega: “Solo strumentalizzazioni e scarsa memoria”

“Il temporale di venerdì mattina, a differenza di quanto affermano certi meteorologi improvvisati di sinistra, ha scaricato sulla città fino a 45 millimetri di pioggia in meno di 30 minuti, un valore che corrisponde a circa la metà delle normali precipitazioni attese in tutto il mese di settembre. A San Benedetto, fra le 5.30 e le 6.15, il tasso di pioggia è stato addirittura di 164 mm/mq cioè 164 lt/mq. L’ennesima bomba d’acqua, che nessun sistema fognario d’Italia, per quanto nuovo ed efficiente esso sia, riesce a dissipare velocemente". Così in una nota il gruppo consiliare della Lega Forlì.

"Chi accusa il Comune di non aver pulito adeguatamente il sistema fognario della città, con particolare riferimento alle zone alluvionate, non solo non sa quello che dice, ma ancora una volta tenta di strumentalizzare una tragedia che ha colpito l’intera comunità. Non bisogna infatti essere un ingegnere idraulico per capire che con nubifragi di questo tipo serve qualche minuto supplementare per consentire alle acque piovane di defluire nelle fognature. Serve oggi come sarebbe servito un anno fa, a Forlì come a Cesena o Ravenna, o in qualunque altro Comune d’Italia alle prese con una rete fognaria di oltre 50 anni fa".

"Al netto della paura e del clima di insicurezza in cui vivono legittimamente le persone alluvionate dei quartieri di San Benedetto e Romiti - la cui sensibilità a questo tipo di episodi è maggiore - si deve iniziare a distinguere tra alluvione e fisiologici allagamenti momentanei determinati da improvvise bombe d’acqua. Se venerdì mattina gli stessi livelli di precipitazioni che si sono riversati a San Benedetto si fossero riversati a Vecchiazzano o a Bussecchio - dove analoghe bombe d’acqua si sono verificate a giugno e luglio - l’effetto momentaneo di ristagno dell’acqua piovana si sarebbe verificato anche in queste zone".

"Il problema sono i millimetri di pioggia che cadono in così poco tempo, non la tenuta del sistema fognario, che in alcuni punti è stressato dal fango e dai detriti dei mesi scorsi, e nemmeno l’accusa di non averlo pulito a sufficienza. Se le fogne – come dicono gli esponenti di Forlì & Co senza conoscere gli interventi eseguiti in questi messi fossero state abbandonate a sé stesse – l’acqua di venerdì sarebbe ancora lì. Così non è stato; nel giro di qualche minuto l’acqua è defluita e la situazione è tornata alla normalità", conclude la nota della Lega Forlì.