Bruno Basini eletto segretario della Federazione di Rifondazione Comunista

Sabato l'Assemblea degli iscritti della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Forli alla presenza di Stefano Lugli della segreteria regionale ha eletto Bruno Basini come nuovo segretario della Federazione. L'assemblea ha annunciato che aderirà alla manifestazione del 28 ottobre promossa dall'Anpi in occasione della liberazione di Predappio e alla mobilitazione nazionale che si terrà a Roma il 5 novembre per la Pace.