Buone notizie per ristoratori e baristi: dehors prorogati fino a fine dicembre

Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, impegnate nel voto degli emendamenti al Decreto Milleproroghe, hanno varato la proroga, fino al 31 dicembre dei dehors senza autorizzazioni per bar e ristoranti. "Con questo importantissimo provvedimento, Governo e maggioranza sostengono in modo concreto i settori che, dopo anni difficili, si stanno riprendendo dai durissimi contraccolpi della pandemia - esordisce la parlamentare Rosaria Tassinari -. Noi di Forza Italia siamo stati i promotori di

questa iniziativa lo scorso anno e abbiamo chiesto di proseguire nella stessa direzione anche per il 2023. Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto”.

"Durante recenti incontri istituzionali, con sindaci e con i rappresentanti di categoria del mio collegio di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, ho ricevuto molte richieste in tal senso - prosegue l'esponente berlusconiana -. Ma tale richiesta di proroga mi è giunta anche da tanti singoli imprenditori di bar, ristoranti, locali pubblici ed esercizi commerciali dell’ampio settore economico, che rappresenta una delle principali risorse del tessuto economico nazionale”.

"La proroga fino a dicembre è in pratica anche un salvagente per bar, ristoranti e attività commerciali in un momento di ripresa, dopo la pandemia, ma frenato da un altro fenomeno preoccupante, come l’aumento vertiginoso dell’energia, cioè delle bollette, e l’inflazione. Infine, si tratta di un intervento fondamentale per la tenuta delle attività e l’occupazione del settore", conclude Tassinari.