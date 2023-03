Buonguerrieri e Bartolini (Fdi) attaccano, l'Ausl risponde: "Non si tratta di nuove assunzioni"

L'Ausl della Romagna replica alle dichiarazioni della deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri e Luca Bartolini, responsabile di Fdi del comprensorio Forlivese. Attraverso una nota l'azienda non si sottrae "alle questioni ficcanti poste nella oramai consueta rubrica sull'"affaire Magrini" che tanto impegna alcune forze politiche di un territorio, forse convinte che ripetendo come un mantra degli slogan questi diventino verità rivelata"

"Cerchiamo di rispondere schematicamente per farci comprendere, almeno dai lettori, su questioni che sono disciplinate da norme statali e regionali molto chiare" prosegue La nota dell'Ausl Romagna.

"Posto che è oramai fatto condiviso che il finanziamento del Servizio Sanitario è da anni insufficiente e che il COVID ha reso questo sottofinanziamento molto più evidente e critico (e non pare, al momento, che la questione sia di primaria rilevanza neanche per questo Governo), la spesa corrente dell'Azienda sanitaria per beni e servizi ha comunque un finanziamento a sé che non può essere trasferito sic et sempliciter sulla spesa per investimenti; quindi, anche sopprimendo TUTTI gli incarichi ai professionisti, l'adeguamento del PS di Forlì non potrebbe essere parimenti finanziato. Solo chi non vuol capire continua a mettere negli stessi capitoli di spesa investimenti e assunzione di personale. Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, la mancanza di finanziamento per ultimare i lavori era nota a tutti ed esplicitata anche in sede di conferenza stampa di presentazione del Piano degli investimenti svoltasi a Forlì il 28 gennaio 2022, alla presenza del Sindaco e Assessore alla Sanità. Sui recenti sviluppi circa questo investimento è stato prontamente informato il Sindaco" prosegue la nota.

"Il fatto che l'atto con cui si istituisce la Struttura semplice - leggiamo - sia stato adottato in concomitanza con il deposito della interrogazione parlamentare è solo una riprova della serenità con cui la Direzione sta intervenendo sugli assetti organizzativi, anche di fronte ad un attacco costante di cui francamente si continua a non comprendere il senso. Se ci fosse stato qualche imbarazzo o preoccupazione evidentemente ci si sarebbe fermati. Quindi proprio nulla di singolare, ma ovviamente rispettiamo il punto di vista di ciascuno".

"Come facilmente comprensibile - continua il comunicato dell'Ausl - leggendo le corrette fonti informative, le strutture semplici, quali articolazioni interne delle Strutture complesse, vengono conferite ad un dipendente dell'Azienda (quindi dirigente il cui costo è già iscritto nel bilancio aziendale) che abbia maturato alcuni requisiti, dietro proposta del Direttore di Struttura complessa a seguito di una procedura selettiva comparativa. Il relativo trattamento economico deve essere finanziato con le risorse del "Fondo retribuzione di posizione" per la Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa (CCNL relativo al Personale dell'Area delle Funzioni locali 2016-2018 del 17.12.2020), ovvero del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" per la Dirigenza dell'Area Sanitaria (CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 del 19.12.2019). Quindi, come si può leggere dalla delibera dell'Azienda che istituisce la struttura semplice, il relativo incarico deve trovare la compatibilità con i Fondi del personale qui citato"

"Quindi, ripetiamo, non possono essere finanziati investimenti né servizi sanitari coi fondi del personale, non si possono finanziare perché si tratta di fondi definiti nella contrattazione nazionale e sono parte sostanziale del loro monte salari. Non si tratta - specificano - di nuove assunzioni. Il sistema degli incarichi, ripetiamo, è un fatto valorizzante il lavoro dei professionisti, le loro competenze e le loro responsabilità, tanto più in un’azienda così grande".

"La costituzione dell'Azienda unica ha già di per sé determinato una contrazione delle strutture organizzative e degli incarichi, tant'è che il nostro costo è inferiore a quello medio regionale. Da questo punto di vista, l'Azienda USL della Romagna, per quanto si possa sempre migliorare, ha già fatto una grande sforzo in termini di razionalizzazione, per cui non risulta sinceramente comprensibile il j'accuse dell'On. Buonguerrieri e del Consigliere Bartolini. Tuttavia, poiché – ripetiamo - non vogliamo sottrarci al confronto e siamo sicuri che gli interpellanti siano mossi da sani principi di equità, e poiché l'Azienda USL della Romagna ha un assetto organizzativo che comprende 30 dipartimenti e una tecnostruttura, 233 strutture complesse, oltre 220 strutture semplici, 14 Programmi trasversali, siamo disponibili a produrre tutti i relativi atti per una disanima a 360 gradi, così magari troviamo altri spunti di riflessione oltre il caso (il nome??) che da settimane impegna gli interpellanti"

"Infine - si conclude La nota dell'Ausl - viene ripetuto che la Struttura Qualità , Governo clinico a Accreditamento istituzionale “pare non prettamente strategica”: su questo abbiamo ampiamente argomentato (notiamo con scarso successo) e argomenteremo nel rispondere alle varie interrogazioni e interpellanze. L’opinione è oltremodo singolare e non sarebbe condivisa da nessun tecnico in nessun Paese con un sistema sanitario avanzato indipendentemente dai principi che lo sottendono (da quelli pubblici universalistici a quelli privati puri fondati sul sistema assicurativo)"