Buonguerrieri (FdI) in visita in una storica realtà del territorio. Gli imprenditori elencano le problematiche alla deputata

La parlamentare di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri ha fatto visita lunedì mattina alla Mareco Plastic, azienda bertinorese con una esperienza cinquantennale nel settore della lavorazione delle materie plastiche, dove ha incontrato l'amministratrice unica Maria Vanna Bazzocchi e il direttore generale Davide Guidi. "Conoscere imprese che riescono a crescere e vincere sul mercato, grazie alla capacità di interpretarlo e alla forza dell'innovazione, sempre sostenuta da importanti investimenti, non solo è un piacere ma è occasione utile per riflettere su cosa il sistema Paese può offrire a queste eccellenze come la Mareco Plastic", commenta Buonguerrieri.

"Molto stimolante, oltre che piacevole, è stato il confronto con Maria Vanna Bazzocchi e Davide Guidi - prosegue la deputata -. Mi hanno guidato tra le tecnologie all'avanguardia presenti nello stabilimento, ho potuto toccare con mano la loro passione e le professionalità sviluppate dall'azienda, ma abbiamo anche ragionato insieme sulle aspettative del mondo imprenditoriale. Burocrazia da snellire, tassazione da ridurre, mercato del lavoro da fluidificare sono alcuni dei punti che sono stati sollevati. Punti su cui il Governo Meloni è al lavoro e sta già dando le prime risposte, come quelle contenute nella Riforma Fiscale: sul fronte dell'Ires, per esempio, ci sarà una riduzione della tassazione sulle imprese purché vi siano nuovi investimenti, tra cui nuove assunzioni. Anche così si stimola il fare impresa e il mercato del lavoro. Ringrazio i vertici di Mareco Plastic per la disponibilità e per gli spunti utili ricevuti: la loro voglia di fare e la loro grinta, tipiche dell'imprenditoria romagnola, così come la loro visione di futuro e i progetti di sviluppo sono tutte preziose indicazioni che mi saranno utili nel lavoro parlamentare".

"E' stato un piacere accompagnare l'Onorevole Buonguerrieri in visita alla nostra realtà - commentano Bazzocchi e Guidi - siamo convinti che le istituzioni e i rappresentanti dei cittadini debbano conoscere da vicino il tessuto economico produttivo. Viviamo un contesto che non è banale: davanti a prezzi delle materie prime e dell'energia che hanno subito importanti variazioni, davanti alle incertezze del panorama geopolitico globale, per le imprese è importante avere e sentire il Governo vicino ai propri problemi e alle proprie esigenze che, in definitiva, sono problemi ed esigenze di tutto il Paese".