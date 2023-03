Buonguerrieri (FdI) incontra Lo Giudice (Ugl): "Prima ricognizione sulla piattaforma sindacale sottoscritta prima del voto"

Alice Buonguerrieri ha incontrato venerdì pomeriggio, nella sede di Ugl Romagna, il segretario territoriale del sindacato, Filippo Lo Giudice. Al centro del colloquio la ricognizione sull'attuazione del protocollo che la stessa deputata di Fratelli d'Italia aveva sottoscritto nel settembre scorso alla vigilia dell'appuntamento elettorale. "Impegno mantenuto per l'abolizione del reddito di cittadinanza che, come anticipato dal governo Meloni, sarà abolito per chi è in condizione di lavorare e sarà mantenuto per persone inabili al lavoro ed in presenza di altre determinate condizioni", ha detto Buonguerrieri.

Sul tema la posizione dell'Ugl è nota: “Favorire le politiche del lavoro, il sostegno alle imprese, e incentivare la lotta agli abusi, alle truffe alla contraffazione che anche nel settore dell'occupazione sono, purtroppo, all'ordine del giorno”. Altri due punti l'ammodernamento infrastrutturale e l'autonomia energetica erano al centro della piattaforma elettorale dell'Ugl. Buonguerrieri, che opera in seno alla Commissione parlamentare Giustizia e ha l'incarico di referente per le infrastrutture romagnole affidatole da Fratelli d'Italia, ha spiegato che è sua precisa intenzione "mettersi a disposizione per una interlocuzione permanente con l'intero territorio", "come già sta facendo" e considerandolo anche “come impegno prioritario” del suo mandato. "Le infrastrutture sono al centro dell'agenda politica Governativa - ha rimarcato -. Sul territorio ci sono tante criticità infrastrutturali. La rete viaria romagnola abbisogna di molteplici interventi, su questa tematica mi sono già attivata presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Sono al lavoro sulle reti stradali e ferroviarie in generale, sull'adeguamento dei bacini idrici, abbiamo portato sulla scrivania del viceministro delle Infrastrutture in particolare il progetto di sviluppo dell'invaso di Quarto”.

Un'altra richiesta dell'Ugl era avviare il Paese verso l'autonomia energetica. “Condividiamo il proposito e come avete visto il premier Giorgia Meloni s'è adoperata su questo fronte dall'inizio del suo mandato ed anche in questi giorni con gli incontri all'estero, soprattutto in Africa”, ha ricordato Buonguerrieri, riportando alla prima manovra del governo di centro destra e gli oltre 30 miliardi stanziati dal governo per combattere il caro-energia. Sicurezza sul lavoro, sicurezza pubblica (l'Ugl chiede “siano rafforzate in uomini e mezzi le forze dell'ordine”) e sicurezza privata armata, altri temi al centro dell'incontro di oggi. “Il governo Meloni ha rinforzato di 1000 unità il numero di agenti di Polizia Penitenziaria. Un primo segnale di attenzione agli agenti e continueremo di volta in volta a rispondere alle esigenze delle forze dell'ordine. Abbiamo dato un primo segnale. E andiamo in quella direzione”, ha assicurato Buonguerrieri.

Infine, il segretario territoriale di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, ha portato all'attenzione del deputato di Fratelli d'Italia: “L'istanza e la necessità sempre più sentita nel territorio romagnolo dalle guardie giurate armate, in servizio di vigilanza o nei furgoni portavalori, di modificare il cosiddetto 'decreto Maroni' che regola le funzioni del comparto”. Anche in questo caso Buonguerrieri s'è detta pronta ad approfondire il tema e ad affrontarlo nelle sedi parlamentari. “Come Ugl Romagna abbiamo chiesto ai candidati alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 di sottoscrivere un impegno concreto per il futuro e lavorare in parlamento per adottare quelle misure, da noi auspicate, per garantire una solida ripresa economica, il sostegno ai lavoratori ed alle famiglie, nella consapevolezza che ammodernare il Paese e raggiungere l'autonomia energetica e l' approvvigionamento delle fonti non è più un auspicio, è una necessità”, ha concluso Lo Giudice che annuncia l'incontro, nei prossimi giorni, con gli altri candidati eletti che hanno sottoscritto la piattaforma elettorale dell'Ugl. Da parte sua, Buonguerrieri ha garantito “un'attenzione costante alle istanze del territorio” rivendicando una linea di azione politica che parte dall'ascolto delle comunità e dalle battaglie per i cittadini, le famiglie e le imprese.