Buonguerrieri (FdI): “Un carico di energia dalla manifestazione di Roma per l'ultima settimana di campagna elettorale”

“Una bellissima giornata e una straordinaria piazza per Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni: una festa di popolo e di militanza, che racchiude la nostra essenza, il nostro modo di fare a Roma così come sul territorio. Siamo tornati dalla capitale con una grande carica di energia per l'ultima settimana di campagna elettorale: tra elezioni europee ed amministrative possiamo cambiare l'Europa e il nostro territorio, confermando i nostri sindaci e conquistando nuovi Comuni”. Così Alice Buonguerrieri, deputato e presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, al rientro dalla manifestazione 'Con Giorgia l'Italia cambia l'Europa', dove ha guidato una delegazione di oltre un centinaio di iscritti e militanti territoriali di FdI.

“Una piazza stupenda stracolma di persone, dirigenti, amministratori locali, parlamentari ha ribadito il proprio sostegno al Presidente Meloni che, nel suo appassionato intervento, ha tracciato ancora una volta un percorso e una prospettiva che dà speranza agli italiani che vogliono un'Europa diversa – prosegue il parlamentare – Un'Europa che non nasconde e non rinuncia alle sue radici e alla sua identità e che promuove più libertà, più opportunità, più sviluppo. Grazie al governo Meloni l'Italia è tornata al centro della scena internazionale: vogliamo portare in Europa il modello del buongoverno italiano, ma vogliamo portare in Europa anche la nostra Romagna e abbiamo l'opportunità di farlo votando il nostro candidato Stefano Cavedagna, il candidato scelto da Giorgia Meloni e sostenuto da tutte e nove le federazioni provinciali di Fratelli d’Italia dell’Emilia-Romagna, e proprio per questo l’unico candidato territoriale di centro destra con possibilità di essere eletto. Più forte sarà il consenso per Fratelli d'Italia e più riusciremo ad incidere come Nazione sulle future scelte europee – conclude Alice Buonguerrieri – mandando la sinistra all'opposizione anche in Europa".

La campagna elettorale, intanto, prosegue sul territorio. Lunedì 3 giugno alle 18,30 al Ristorante 3 Corti del Grand Hotel di Forlì (via del Partigiano 12/bis) si terrà “La Romagna in Europa” una cena-evento che prevede i saluti del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, di Alice Buonguerrieri (deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia), di Luca Bartolini (coordinatore per il comprensorio forlivese di FdI), di Vincenzo Bongiorno (coordinatore comunale di FdI), e con la partecipazione del candidato al Parlamento europeo Stefano Cavedagna. Info e prenotazioni 349-3743552. Martedì 4 giugno alle 19,30 al Ristorante Guttaperga (via Francesco d'Assisi, 200, Cesena) è invece in programma la cena-evento con Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Interverranno anche Alice Buonguerrieri e il candidato sindaco del centrodestra a Cesena Marco Casali. Info e prenotazioni 389-6399809.