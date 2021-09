Burocrazia, Vietina: "Le grandi Unioni non sono funzionali per i piccoli comuni"

"Le grandi Unioni volute da Via Aldo Moro non sono funzionali per i piccoli comuni". Questa l'opinione della parlamentare di Coraggio Italia e sindaco di Tredozio, Simona Vietina. L'intervento nasce dopo che sono stati segnalati ritardi nella consegna dei certificati per il referendum sulla cannabis. "L’Anagrafe di Tredozio ha consegnato tutti i certificati lunedì e quindi ampiamente entro il 30 settembre - tiene a precisare Vietina -. Ammetto che, rispetto al limite delle 48 ore, abbiamo registrato un giorno di ritardo ma, vale la pena di ricordarlo, la nostra Anagrafe è composta di una sola persona che garantisce tutti i servizi e si occupa anche del ricevimento del pubblico".

"Per un comune piccolo come Tredozio, con risorse di personale limitate ma con le stesse incombenze di un grande comune e con tante priorità quotidiane da gestire, la sfida per ottemperare a tutti gli adempimenti burocratici è grande - prosegue -. Non mi sento, onestamente, di biasimare la nostra dipendente della quale conosco l’impegno e la dedizione. Il problema di mancanza di personale per i piccoli comuni è molto serio – incalza il primo cittadino –: occorrerebbero nuove risorse umane ma anche le eventuali assunzioni che un comune potesse permettersi restano comunque in capo all’Unione dei Comuni i cui tempi sono tristemente noti: per l’assunzione dell’operaio comunale abbiamo dovuto attendere oltre due anni e mezzo. Si tratta dell’ennesimo esempio che conferma come le grandi Unioni volute da Via Aldo Moro non siano funzionali per i piccoli comuni”.

"Faccio mio - conclude Vietina - il pensiero del presidente Anci Antonio Decaro: la trasformazione digitale anche degli istituti di partecipazione popolare è intervenuta in un momento complesso per molti Comuni, con uffici impegnati dal voto amministrativo in alcuni casi e con una non semplice fase di riorganizzazione e ripartenza delle attività dopo il periodo emergenziale. Appoggio in pieno la scelta di interpellare il Ministro dell’Interno e quello della Giustizia affinché si individuino soluzioni per fronteggiare questa ‘emergenza democratica’ senza che ciò ricada solo sulle spalle dei sindaci”.