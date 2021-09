Bus affollati per la ripartenza della scuola, Londrillo (Europa Verde): "Accelerare su piste e corsie ciclabili"

L'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 ha fatto riemergere problemi di sovraffollamento degli autobus negli orari di punta. "Le lamentele dei cittadini sono giustificate, soprattutto quando non si riesce a mantenere il distanziamento necessario a causa dell’emergenza sanitaria, e si vedono mezzi saltare fermate perché già pieni - esordisce la portavoce provinciale di Europa Verde, Sara Londrillo -. La situazione era prevedibile, ovviamente, e già anno scorso Europa Verde ha fatto una serie di proposte per risolvere il problema e consentire una mobilità sostenibile e sicura".

Per Londrillo, "occorre sicuramente spingere il più possibile sulle piste e corsie ciclabili, più veloci da realizzare ed altrettanto sicure, aumentare la frequenza dei passaggi negli orari di punta e distanziare quando possibile gli orari di ingresso, per ridurre i picchi di utenza, realizzare corsie preferenziali che aumentino la rapidità dei mezzi pubblici. Le strade scolastiche sono un altro tassello importante che permette di mettere in sicurezza gli accessi alle scuole, impedendo alle auto di accalcarsi pericolosamente davanti agli ingressi, rallentando tutti i mezzi".

Una mobilità sostenibile è anche una mobilità più scorrevole, che evita gli ingorghi ed incrementa la sicurezza di tutti. Occorre sfruttare al massimo i fondi del Pnrr per fare interventi strutturali che riducano la necessità di utilizzare auto private, spesso quasi vuote, rendendo sempre più comodo e veloce sfruttare i mezzi pubblici, in tutti gli orari", conclude.