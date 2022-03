Bus turistici in piazza Saffi, Morgagni (Forlì e Co): "Centro storico mortificato dal traffico dei mezzi pesanti"

"Apprendiamo dalla stampa che in occasione della mostra 'Maddalena. Il mistero e l'immagine', il Comune consentirà ai pullman turistici le “operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri presso piazza Saffi, area San Mercuriale”, in pratica nell'unica piazza parzialmente pedonale della città.

L'informativa prosegue spiegando che i bus dovranno arrivare in Piazza Saffi da Corso della Repubblica e, effettuate le operazioni di imbarco o sbarco, dovranno ripartire transitando su Largo de Calboli e via Giorgio Regnoli, in sfregio allo sforzo di residenti e commercianti di creare un ambiente sociale e vivibile in quel pezzo di città. Due vie che andrebbero pedonalizzate e abbellite finiranno quindi per essere mortificate dal traffico dei mezzi pesanti". Queste le parole di Federico Morgagni, consigliere comunale di Forlì e Co, che protesta contro la scelta dell'Amministrazione.

"Così nel 2022 si continua ad utilizzare l'area limitrofa a uno dei simboli storici più antichi, pregiati e rappresentativi della città, come un parcheggio per taxi, auto e pullman. La Giunta, prigioniera di una visione superata e senza respiro, nemmeno contempla la possibilità di indurre i visitatori a fare due passi per le vie del centro - aggiunge il consigliere - passando davanti a monumenti, locali e negozi, vivendo Forlì e le sue attrattive e, perchè no, magari visitando Palazzo Romagnoli e le sue collezioni o una delle tante altre bellezze del nostro centro storico".

"E dire che ci potrebbero essere tanti modi per fare arrivare i turisti al San Domenico passeggiando per (e vivendo la) città: fornire mappe, segnalare luoghi particolari, organizzare un sistema di sconti nei locali e negozi per i visitatori delle mostre. Ma questa Giunta, nei tre anni in cui è stata in carica, ha mostrato di avere così poco interesse per la valorizzazione del cuore di Forlì da non aver neppure abbozzato qualcuna di queste ipotesi per una sua fruizione turistica innovativa - conclude Morgagni - rimanendo prigioniera di una visione vecchia e stantia, opposta a quella perseguita da tutte le altre città, e all'insegna dell'inquinamento e del disagio per residenti e attività commerciali".