Busta con proiettili a Matteo Renzi, Italia Viva Forlì: "Non ci faremo intimidire"

Due proiettili in una busta indirizzata a Matteo Renzi. Un docente universitario scrive un post vergognosamente sessista contro le donne di Italia Viva. Italia Viva Forlì esprime "la massima solidarietà e vicinanza personale alle donne e agli uomini che fanno parte della nostra coraggiosa comunità, ribadendo con forza che non ci faremo intimidire e non cederemo di un millimetro davanti a questi attacchi".



Queste notizie, proseguono i renziani forlivesi, "purtroppo evidenziano, se ancora ce ne fosse bisogno, a quali livelli è arrivata la campagna di odio e fango verso Italia Viva, verso il suo leader riconosciuto ma soprattutto contro le nostre donne, del cui operato, competenza e passione andiamo fieri".

Concludono: "Siamo compatti a sostegno di Matteo Renzi, di tutti i nostri rappresentanti in Parlamento e in tutte le Istituzioni soprattutto le donne e vogliamo dire con estrema chiarezza che rifiutiamo questa cultura dell’odio. Difenderemo sempre con le unghie e coi denti le nostre idee e la nostra libertà. Richiamiamo tutti ad un confronto libero, schietto e civile che per noi è l’unico utile e possibile".