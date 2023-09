Caccia, il ricorso al Consiglio di Stato? "Per ora una promessa, cambiare atteggiamento verso i cacciatori"

“Non può essere il TAR a decidere l’inizio e la fine della stagione venatoria. Il ricorso al Consiglio di Stato per ora è solo una promessa dell’Assessore Mammi. Ci attendiamo che al più presto dalle parole si passi ai fatti. Comunque, questa sentenza del TAR ci dice che serve più determinazione da parte della Giunta regionale nel tutelare la caccia e l’indotto che essa crea nel nostro territorio”. È quanto ha dichiarato il consigliere regionale della lega Massimiliano Pompignoli , a seguito delle azioni della Giunta regionale, annunciate dall’Assessore all’agricoltura ed alla caccia Alessio Mammi, per contrastare la sentenza del TAR di Bologna che ha posticipato al 1° ottobre l’apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale e a tutte le specie ornitiche.

“Quello che è accaduto con la sospensione imposta per via giudiziaria quest’anno è purtroppo anche il frutto di una mancata adeguata difesa della caccia, quale attività fondamentale alla tutela ed al controllo del patrimonio ambientale e faunistico, da parte di istituzioni pubbliche che come la Regione Emilia-Romagna riconoscono troppa credibilità alle posizioni puramente ideologiche degli estremisti ambientali – ha proseguito l’esponente leghista – Occorre cambiare decisamente atteggiamento nei confronti dei cacciatori. Un primo passo sarebbe quello di attuare misure compensatorie alle penalizzazioni che i cacciatori hanno subito in questi ultimi anni, in particolare l’allungamento della stagione venatoria e la riduzione della tassa regionale sulla caccia. C’è poi la necessità di rafforzare i contenuti tecnici del calendario per evitare nuove impugnative” ha concluso Pompignoli.