Caccia, via libera in tutta la regione. Insorge Europa Verde: "Inaccettabile"

Un’ordinanza del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini consente da mercoledì ai cacciatori della regione di svolgere l'attività venatoria in tutto il territorio regionale. "Questo ennesimo favore ai cacciatori non è assolutamente accettabile, ed è ancora più fastidioso in un momento nel quale gli spostamenti vanno ridotti all’essenziale e si cerca di fare il possibile per dare la priorità alle attività economiche in crisi", commentano Sara Londrillo e Alessandro Ronchi, co-portavoce Europa Verde Forlì-Cesena.

"Nello stesso momento, infatti, mentre in molti comuni sono scattate le misure più restrittive da zona rossa, e la regione intera rischia di dover adottare le stesse limitazioni, il cacciatore può muoversi tranquillamente, anche attraversando le zone più a rischio - attaccano Londrillo e Ronchi -. Il tutto è come al solito giustificato dalla considerazione dell’attività venatoria come un “servizio di pubblica utilità”. Pensando alle attività essenziali che invece sono costrette alle restrizioni orarie o alle chiusure, suona come una triste presa in giro".

"Ricordiamo infatti che in questi giorni non è possibile nemmeno per un cittadino in solitudine andare a fare una passeggiata nel bosco, per respirare un po’ di verde e fare attività fisica lontano dal suo comune di residenza, e non vengono consentiti spostamenti tra comuni se non per comprovati motivi di necessità o di salute - proseguono -. Bene ha fatto la consigliera regionale di Europa Verde Silvia Zamboni a chiedere il ritiro di questa ordinanza ed il rispetto delle stesse misure restrittive che valgono per tutti i cittadini. I Verdi non mancheranno nel far sentire la loro voce nei confronti delle numerose deroghe ed aperture alla caccia, e speriamo che anche i cittadini più sensibili non rimangano insensibili e sostengano il nostro appello".