Calcio, l'ex consigliera Fiorentini: "Il Comune torni a interessarsi al Forlì"

"Da sempre amo e seguo il calcio (per diversi anni sono stata anche arbitro nella Uisp), ho sempre prediletto il calcio minore, quello delle società dilettantistiche o semi professioniste dove non ci sono i veri campioni ma le persone vere. Dove i giocatori, pur con le giuste e legittime aspettative di crescita, sanno che un posto in squadra se lo devono guadagnare ogni domenica. Da sempre seguo la squadra della mia città e negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere più approfonditamente i giocatori, il Mister la Società e i tifosi. Ho avuto la conferma che il calcio è veramente un gioco di squadra di cui fanno parte tante componenti, compreso l'Assessorato allo Sport. Per questo oggi mi colpisce particolarmente leggere le parole del presidente Gianfranco Cappelli con le quali esterna la delusione della Società nei confronti dell'amministrazione comunale che, pare di capire, non ha onorato gli impegni presi e ha abbandonato i progetti del Forlì Calcio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A parlare è l'ex consigliera comunale Loretta Fiorentini: "Ma in campagna elettorale, si sa, è facile promettere, più difficile mantenere le promesse fatte delle quali, in ogni caso, un amministratore deve rendere conto non solo ai propri elettori ma a tutta città. Bene fa il presidente Cappelli ad evidenziare che il progetto calcio a Forlì non riguarda solo la prima squadra ma gestisce un movimento di 450 bambini che trovano nel calcio la loro disciplina sportiva e che rappresentano una ricchezza per la città e, aggiungo io, non solo in ambito sportivo ma anche in ambito sociale. Auspico che si risvegli l'interesse del Comune nei confronti del Forli Calcio che sta dimostrando di essere una Società che vuole e può crescere anche grazie alla disponibilità di campi e strutture, molte delle quali ristrutturate nella precedente legislatura, che sono la base, come afferma il nuovo socio del Forlì Calcio Nicola Radici, per una società che vuole fare calcio".