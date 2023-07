Cambiamenti climatici, infrastrutture e la salvaguardia del territorio: focus con la senatrice Raffaella Paita

"Il problema delle infrastrutture è oggi essenziale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di un territorio come il nostro così duramente colpito dai recenti eventi alluvionali, conseguenza di un clima sempre più tropicalizzato e di un dissesto idrogeologico che ha causato centinaia di frane nei nostri comuni montani e l'esondazione di tutti i fiumi della Romagna". Italia Viva ha organizzato un incontro con la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale e capogruppo al Senato di Italia Viva. L'appuntamento è per lunedì 24 luglio alle ore 21,00 presso "I Nani di Giada" in Via Mazzacavallo 2 a Forlì. "Saranno presenti anche alcuni esperti che condivideranno le loro conoscenze in merito a queste problematiche - proseguono i renziani -. Con l'intento di offrire un contributo di idee al dibattito sul governo, la tutela e la salvaguardia delle nostre terre, saremmo felici di poter contare sulla vostra presenza ad una iniziativa che pone al centro temi così importanti ed attuali".