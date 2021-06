Campanile di San Mercuriale aperto ai visitatori, Portolani: "Traino per il nostro turismo"

"Mettere a disposizione il campanile di San Mercuriale é una vera risorsa, un regalo per tutti e un attrazione per i turisti". Così il consigliere comunale Marinella Portolani, che ringrazia (nel giorno dell'anniversario della sua consacrazione sacerdotale) don Enrico Casadio, abate di San Mercuriale, "per la disponibilità e la collaborazione dimostrata grazie".

"Sono stata la promotrice di questa collaborazione amministrazione Chiesa per la messa in sicurezza dell abbazia di San Mercuriale e del restauro dell abbazia e del campanile che sono il simbolo della nostra città - premette Portolani -. Inserire il campanile poi in ogni biglietto delle nostre bellissime mostre al San Domenico costituisce un traino sicuro e unico per portare i visitatori in centro e offrire una vista mozzafiato, magari accompagnata da musica gregoriana e la possibilità di indossare auricolari che raccontano anche la storia del leone e della croce contenuti all interno, forse risalenti alla celletta votiva posta al centro della piazza dopo il sanguinoso mucchio".

Prosegue Portolani: "Questa mia proposta fu fatta alla precedente amministrazione, ma non fu sviluppata per totale inerzia e mancanza di lungimiranza ed è stato un grande rammarico non esserci riuscita con qualche anno di anticipo. Ma con l'amministrazione Zattini ci siamo riusciti in poco tempo, ci crediamo nel progetto e lo porteremo a termine. Sarà un traino eccezionale dal polo museale San Domenico a Piazza Saffi, un'occasione per mettere in sicurezza il monumento storico che rappresenta Forlì". Il consigliere comunale sottolinea inoltre che si tratta di "un'iniziativa utile, perché garantisce la manutenzione di un bene culturale di enorme valore, prezioso simbolo della città e doppiamente rappresentativo in quanto, insieme al palazzo del comune che rappresenta il potere laico, San Mercuriale si affaccia sulla piazza a rappresentare il potere spirituale che lavorano insieme in concertazione per il bene della collettività Forlivese e per salvare il mondo con la bellezza".

Attacca quindi l'opposizione, che, "oltre alla posizione di pura strumentalizzazione attivata ogni volta per rallentare i lavori della maggioranza non ha colto l importanza di questa operazione di grande valore strategico e di grande lungimiranza anche per il turismo". "Questa preziosa collaborazione e l'investimento hanno dunque per la comunità un grande e doppio valore - ribadisce -. Riguardo poi all'utilizzo e alla destinazione dell Hotel della città, offrirlo agli studenti meritevoli e mettere a disposizione le sale per riunioni di associazioni Forlivesi ed eventi costituisce veramente l'utilizzo piu intelligente che si potesse fare essendo vincolati e dovendo conservare l'architettura di Gio Ponti. Che dire delle luci di Natale del video mapping, da me suggerito appena insediati, che, oltre a dare una spinta al commercio del centro riscontrata nei due anni passati e aver ridato un senso di orgogliosa appartenenza ai Forlivesi, sviluppa il marketing del turismo basato sulle luci e luminarie. Consiglio di andare su Google e guardarsi luci e luminarie a Salerno, per citare un esempio".