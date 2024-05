Meldola, Di Biase presenta i candidati consiglieri: “Rispecchiano la diversità e la ricchezza della nostra comunità”

Si è svolta venerdì nella Sala del Consiglio comunale di Meldola l’assemblea pubblica di presentazione della lista civica "Noi Meldolesi" guidata da Andrea Di Biase. “Settimana scorsa - ha ripercorso il candidato sindaco - è stata depositata nei preposti uffici la documentazione con le cento sottoscrizioni a sostegno della lista e dei suoi componenti”.

Raccolta avvenuta, continua Di Biase, “nell’arco di pochissimi giorni, grazie al contributo e al passaparola degli associati. In questi mesi, la nostra sede elettorale ha infatti accolto un numero crescente di persone accomunate dalla volontà di rappresentare la propria città. Donne e uomini di generazioni diverse, di età comprese tra i venti e i settanta anni, con esperienze e competenze specifiche, dall’imprenditoria all’agricoltura, dalla medicina all’insegnamento: una squadra coesa, animata da un profondo senso civico”.

La presentazione è stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico presente, che ha plaudito a ogni singolo intervento. “Motori di questo progetto comune sono cittadini impegnati attivamente nel volontariato e nell’associazionismo locali, che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie al servizio della comunità, alla valorizzazione del suo patrimonio naturale e alla divulgazione della sua storia e cultura, con profondo sentimento di appartenenza e impegno tangibile verso di essa”. Il cammino che ha condotto alla formazione della squadra, ha ricordato ancora Di Biase, “è partito dalle frazioni e riflette la diversità e la ricchezza che animano il nostro territorio, offrendo uno spaccato della sua eterogeneità, ma anche delle tante tematiche e criticità tuttora irrisolte”.

I candidati al Consiglio comunale

Giacomo Agati, 64 anni, pensionato, "vivo a Meldola con la mia compagna e due bambine, di 8 e 11 anni. Ho lavorato nel sociale, cooperative e aziende private. Ho prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri e dall’82 sono stato assunto in banca. Ho collaborato con la scuola ‘Achille Lega’, all’apertura del doposcuola ‘Il Filo’ e da diversi anni sono membro del Comitato genitori per Iniziative e Eventi. Tifoso di calcio, ho anche allenato in una società sportiva forlivese e da più di dieci anni frequento un corso di canto. Mi piacerebbe migliorare Meldola in fatto di sicurezza e pulizia".

Lara Bruno, 36 anni, "meldolese da sempre, ragioniera e programmatrice. Sposata, da 16 anni sono impiegata presso uno Studio di Consulenza del Lavoro a Forlì. Consigliera di minoranza, ho iniziato a partecipare attivamente alla vita politica di Meldola da oltre quindici anni, con senso civico e attenzione particolare a tematiche come il decoro urbano, la sicurezza, la valorizzazione dell’agricoltura, del territorio e dei prodotti locali".

Riccardo Samuele Cappelli, trent’anni, laureato in Scienze della Comunicazione e in Mass Media e Politica: "Dal 2021 lavoro per l’Università di Bologna dopo aver collaborato a lungo con le redazioni di QS e Quotidiano Nazionale. Credo nelle potenzialità del nostro territorio, per questo faccio parte dell’ASD Meldola, ho contribuito allo sviluppo di diverse realtà locali nonché alla divulgazione del patrimonio storico-culturale fondando la pagina social 'Storie di Meldola' insieme a mio fratello Andrea. Ho scelto di candidarmi perché amo il mio paese e voglio partecipare attivamente alla sua rinascita".

Manuela Ceccoli, "sposata, con due figlie e una nipote, abito a San Colombano da circa 40 anni. Corista, appassionata di musica e canto, sono un’insegnante prossima alla pensione. Contribuire alla crescita e alla formazione dei ragazzi è sempre stato per me un privilegio: a scuola si imparano valori quali il rispetto, l’integrazione, il sentirsi parte attiva di una comunità. Offro la mia professionalità e il mio impegno per portare questi principi fondamentali di convivenza anche in Consiglio comunale".

Davide Cedioli, 46 anni, residente a Valdinoce: "Dopo gli studi di qualifica professionale Ipsia, la mia professione è sempre stata quella di coltivatore diretto. Sposato con Ana Cristina, negoziante del borgo, abbiamo una figlia di 16 anni. Mi candido nella ferma convinzione dell’importanza delle frazioni per il nostro territorio comunale".

Fabio Fabbri, 66 anni, sposato con Gabriella e padre di Fabiola: "Diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri, sono agente del Consorzio Agrario cittadino da 44 anni. Nominato Cavaliere della Repubblica nel 1995, sono stato Capogruppo di maggioranza durante i mandati Zattini, Consigliere di minoranza e Consigliere Provinciale, curando in particolare le politiche agricole del nostro territorio. Intendo promuovere la riqualificazione del centro storico, incentivare la bioedilizia e il riuso dell’edificato, nonché la collaborazione con tutti i gruppi di volontariato, patrimonio prezioso per Meldola, senza distinzioni politiche o sociali".

Paolo Falasconi, 56 anni, sposato con una figlia di 18 anni: "Diplomato odontotecnico, lavoro in un’azienda tipografica allo sviluppo commerciale. Calciatore professionista, lo sport ha rappresentato da sempre un modello di vita per me. Mi candido con dedizione e professionalità per realizzare progetti che migliorino il mio paese".

Mattia Faraone, 27 anni, attualmente docente di Meccatronica in un Istituto secondario: "Cresciuto a Meldola, gestisco con mio padre un’azienda agricola a Ricò. Tenuto conto della mia giovane età e del mio lavoro di insegnante, mi reputo in grado di comprendere al meglio le esigenze delle nuove generazioni, contribuendo alla loro crescita e educazione, senza tralasciarne le legittime aspirazioni al divertimento e alla socialità. Mi piacerebbe – grazie alle mie competenze – rendere possibile un equilibrio fra tutto questo".

Licia Ghetti, nata a Meldola e residente a Piandispino, madre di due figli e nonna di un nipotino: "Sono una commerciante con oltre 36 anni di esperienza come titolare di un bar. Le questioni che mi stanno più a cuore riguardano le frazioni, la tutela dell’ambiente e il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti".

Luca Spada, per tutti "Spadino", 25 anni, nato e cresciuto a Meldola: "Imprenditore, sin da giovanissimo ho abbracciato l’opportunità di creare qualcosa di mio nel mondo della ristorazione. Mi propongo di sognare in grande anche per Meldola, guardando al futuro del commercio locale, nel quale ho sempre creduto. Convincimento, che mi ha portato a impegnarmi in prima persona, dedicandomi in particolare al volontariato, attraverso la Croce Rossa e la Protezione Civile, sempre alla ricerca di opportunità di crescita, al servizio della mia comunità".

Milena Tonti, riminese di nascita, "madre orgogliosa di Giada e Isabella e nonna di tre splendidi nipoti. Ho svolto la professione di segretaria nella Casa della Salute cittadina, collaborando tuttora con essa e con analoghe strutture sul territorio. Ho avuto varie esperienze lavorative, presso enti pubblici, medici e notai. La mia dedizione alla comunità mi ha portato a far parte nel tempo sia della Proloco che, adesso, della Protezione Civile. Vorrei portare il mio contributo al paese che mi ha accolto 40 anni fa e che ora sento come mio".

Giorgia Ulderici, 28 anni, laureata in Ittiopatologia e prossima alla laurea in Medicina veterinaria: "Membro del Consiglio Pastorale Meldolese, di Azione Cattolica e dell’associazione culturale ‘Accademia degli Imperfetti’, contribuisco da anni alle attività culturali e di volontariato nell’ambito ambientale del mio paese. Metto a disposizione passione e impegno al servizio dei cittadini meldolesi".