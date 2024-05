Candidato alle elezioni, Bongiorno si dimette da segretario generale di Confedilizia: "E' stato un percorso di crescita"

La nomina arrivò nel dicembre del 2018. Con l'annuncio della propria candidatura alle prossime elezioni amministrative si è concluso il compito di segretario generale di Confedilizia Forlì-Cesena di Vincenzo Bongiorno. "Il suo apporto ci ha aiutato a crescere come Associazione, negli ultimi anni - afferma il presidente di Confedilizia Forlì-Cesena, Carlo Caselli -. Il suo impegno è sempre stato contraddistinto da serietà, competenza, impegno, umiltà, capacità di ascolto e gioco di squadra”.

Caselli ricorda poi alcuni dei progetti portati avanti negli ultimi anni con Bongiorno: “Per ricordarne i principali, è stato molto importante nell’implementare i Salotti informativi, ispirati in Confedilizia Forlì-Cesena da Libero Baccini. Ha portato l’Associazione a collaborare con due progetti di cui è stato tra gli ideatori e cioè “Cambia Vita” in collaborazione con il Comune di Rocca San Casciano, per fare tornare residenti a vivere nelle nostre colline e montagne; le Giornate Pellegriniane, volte alla valorizzazione del forlivese San Pellegrino Laziosi, indagando e riflettendo sul rapporto tra scienza e fede. Ha svolto un importante ruolo di rappresentanza, per ben 4 volte è intervenuto all’Assemblea organizzativa nazionale di Confedilizia. Ha mostrato grande capacità di mettere in contatto e fare collaborare diverse realtà, ha coordinato e curato diverse iniziative per il 90° di attività di Confedilizia Forlì-Cesena, celebrato nel 2023”.

Caselli poi aggiunge: “Con un certo rammarico per la sua decisione, poiché candidato alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, di non rendersi disponibile in fase di rinnovo degli organi associativi il prossimo 11 maggio e dimettendosi dalla carica di segretario generale dell’associazione, essa ne conferma la sua serietà di uomo e siamo certi che sarà una risorsa importante per Forlì, nel suo rinnovato impegno”. Sul suo mandato svolto come segretario generale di Confedilizia Forlì-Cesena, Bongiorno afferma: “Ringrazio per la fiducia e la stima, che ricambio sentitamente. È stato un onore collaborare con il presidente Carlo Caselli, con il presidente vicario Stefano Senzani, con la vicepresidente Silvia Giorgioni e con tutta la squadra. In quanto candidato alle amministrative, pur non essendovi alcun impedimento di legge, ritengo comunque sia bene essere libero da responsabilità associative. Mi ha fatto crescere il percorso degli ultimi anni in Confedilizia Forlì-Cesena, realtà autorevole ed operosa per il bene di Forlì e del territorio, con oltre 90 anni di storia alle spalle”.