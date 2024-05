Elezioni, madre e padre allo stesso tempo: Jessica Benini si candida con FdI "per potenziare le politiche sociali"

Jessica Benini, 42 anni, di professione consulente assicurativo, è candidata nella lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno, in sostegno alla riconferma del sindaco Gian Luca Zattini. "Sono mamma e papà di una bellissima bambina di 8 anni che si chiama Perla - esordisce -. Nella vita non sempre tutto va come deve andare, ci sono inciampi, si cade, ma ci si rialza sempre più forti perché la vera forza non sta nel non cadere, ma nel sapere rialzarsi più forti e determinati di prima. Essere madre e padre allo stesso tempo ed essere una lavoratrice è un rimanere in costante equilibrio tra doveri lavorativi e famiglia".

"Mi è capitato di bussare a diverse porte per chiedere aiuto e mi sono trovata ogni porta chiusa, proprio per questo quando mi è stato chiesto di fare qualcosa per la mia città ho detto: sì - racconta -. Vorrei dare voce a chi voce non ne ha, vorrei essere di aiuto alle famiglie e a chi, come me, svolge un ruolo doppio con le fatiche che questa scelta comporta, voglio impegnarmi nelle politiche sociali, voglio dare risposte a chi come me in passato ha cercato risposte e si è trovato di fronte ad una porta chiusa. Voglio tendere la mano di Forlì a chi ha davvero bisogno". "Per le elezioni europee, sostengo il candidato Stefano Cavedagna, in modo che la nostra Romagna abbia un suo rappresentante anche in Europa - conclude Benini - È un'opportunità da non farsi sfuggire”.

“Negli ultimi cinque anni a Forlì c’è stato un cambio di passo anche sul fronte delle politiche sociali - commentano Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale del partito - e con la passione e la sensibilità di Jessica Benini siamo certi che nuove progettualità potranno partire in futuro”.