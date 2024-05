Elezioni, l'ex segretario di Confartigianato Marco Valenti si candida a sindaco di Rocca: ufficializzata la squadra

E' sostenuta dalla lista civica "Tutti insieme per Rocca" la candidatura a sindaco di Rocca San Casciano di Marco Valenti, già segretario di Confartigianato Forlì. Il programma completo sarà presentato nell'incontro pubblico organizzato nella giornata di sabato 18 maggio alle ore 10,30 presso la ex colonia fluviale all'interno del Parco Pubblico. "La ricostruzione del post terremoto e alluvione, la riorganizzazione degli uffici comunali anche attraverso convenzioni con i Comuni confinanti, il tema del lavoro e dello spopolamento dei centri montani sono priorità sulle quali il nostro gruppo lavorerà fin da subito, in caso di vittoria", afferma Valenti.

Quanto alla lista, "è formata da persone che conoscono, abitano e vivono il proprio paese. Il collante principale che ci unisce è l’amore per Rocca, per le sue tradizioni e per la sua storia. La lista è composta da persone impegnate nel volontariato e nel sociale, consapevoli delle problematiche che affliggono i piccoli centri della collina e della montagna, ma fortemente convinte delle potenzialità del paese, la cui forza principale è rappresentata dalle capacità, estro e ingegno delle cittadine e cittadini di Rocca e dall’impegno che mettono in ogni loro attività".

“Tempo, esperienza e idee a favore del bene collettivo - prosegue il pensionato 65enne -. Sono queste le caratteristiche che ci contraddistinguono e che ci hanno riunito come gruppo candidato ad amministrare il nostro Comune per i prossimi 5 anni. Se i cittadini ci sceglieranno come prossima amministrazione, a partire dal sindaco, garantiremo la presenza giornaliera nella sede del Comune”.

I candidati al Consiglio comunale

- Giorgini Luciano detto Lucio - 42 anni - tecnico

- Faccini Raffaele - 57 anni - Vigile del Fuoco

- Spada Marco - 65 anni - in pensione - già Medico al Pronto Soccorso di Forlì

- Ghetti Luciana - 58 anni - Impiegata Amministrativa

- Bassi Alessandro - 52 anni - Ingegnere Meccanico

- Fabbrica Giovanni - 21 anni - Studente Economia e Management a Forlì

- Leo Tiziana - 63 anni - in pensione già conducente i autobus

- Fabbri Oriano - 67 anni - artigiano in pensione

- Morbio Alida - 44 anni - operatrice del benessere

- Abati Gianluca - 28 anni - lavoratore dipendente