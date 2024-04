Ha curato i look anche al Festival di Sanremo: l'acconciatore Gabriele Lotti si candida con Forza Italia

"Il suo contributo rappresenta un aiuto al mondo delle imprese e delle partite Iva". Il coordinatore cittadino di Forlì Joseph Catalano, l’assessore e capolista Giuseppe Peteta e la deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, annunciano così la candidatura nella lista di Forza Italia del parrucchiere Gabriele Lotti.

"La mia esperienza lavorativa è iniziata a 14 anni, sempre a contatto con le persone. A 22 anni apro una partita Iva per coronare il mio sogno: diventare parrucchiere - esordisce -. Attualmente ho anche alcuni dipendenti che condividono con me la mia esperienza lavorativa. Mi sono sempre dedicato al mio lavoro con zelo e scrupolosità, ripagato con la massima soddisfazione da parte delle clienti. Ho insegnato anche in una scuola per parrucchieri e altre esperienze al Cosmoprof e poco tempo fa anche al Festival di Sanremo".

"Nella vita ho imparato ad ascoltare i problemi delle persone, ad aiutarle moralmente grazie alla fede, fondando anche un gruppo dove sono punto di riferimento - continua -. A 63 anni posso dire di capire le esigenze e i bisogni delle persone. Questo mi dà la gioia di intraprendere un percorso politico-amministrativo, nella speranza di poter essere di aiuto ai forlivesi. Proprio per questo vorrei rappresentare in consiglio comunale il mondo produttivo delle partite Iva, dei piccoli artigiani e di chi si occupa del benessere e della cura della persona".