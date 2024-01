Elezioni a Meldola, Cavallucci ufficializza la ricandidatura a sindaco: "Abbiamo iniziato un viaggio e vogliamo continuarlo"

Roberto Cavallucci, 54 anni, annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Meldola in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno. "Anche in questo caso, come cinque anni fa, mi sono consultato con la famiglia - ha affermato l'attuale primo cittadino -. E' stata una bellissima esperienza. In questo cammino non sono mai stato solo, con la giunta, dipendenti comunali ed i consiglieri della lista di centrosinistra che mi ha appoggiato che mi hanno sempre sostenuto. Ho deciso di rendermi disponibile alla nuova candidatura, con umiltà, rispetto e ascolto verso tutti i cittadini. Abbiamo intrapreso un viaggio cinque anni, volendo bene alla città, e vogliamo continuarlo. Ci mettiamo a disposizione della nostra comunità, che in serenità e tranquillità deciderà il meglio per se stessa, perchè questo è il sale della democrazia. Nell'amministrare una città si cerca di fare bene, come fa il padre di famiglia. Nel corso del mio mandato la porta è sempre stata aperta ai cittadini e da ognuno c'è solo da arricchirsi".

Il bilancio

Quanto agli ultimi cinque anni, "c'eravamo impegnati a svolgere numerose opere pubbliche, ma è stata una legislatura particolarmente difficile. Poi abbiamo avuto due grandi criticità, il covid nel 2020 e poi la recente alluvione, ma la comunità è sempre rimasta unita e non ci sono state fratture. La città nel bisogno si è stretta attorno a coloro che ne avevano di più, dando dimostrazione di saper aiutare chi era più in difficoltà".

L'annuncio della ricandidatura è stata per Cavallucci un'occasione per tracciare un bilancio del suo mandato: "Abbiamo intercettato 16 milioni di euro di investimenti, grazie anche all'aiuto del governo e dell'Europa, impegnando anche risorse comunali. Abbiamo fatto dei mutui per fare cose a servizio della gente, scegliendo di realizzare quello che serviva ai meldolesi. A questi si aggiungono 5 milioni di euro per interventi di ricostruzione post alluvione".

Con la politica "del fare", ha aggiunto, "abbiamo messo in campo interventi sul patrimonio scolastico 0-6 anni veramente straordinari. Per il recupero dell'asilo nido l'investimento è di 880mila euro, per la costruzione della scuola materna di 1,5 milioni di euro, mentre per la riqualificazione di quella esistente di un milione. Ci saranno disagi, ma produrranno per i prossimi vent'anni spazi più sicuri e confortevoli per i nostri bimbi. Sui giovani non si deve lesinare. La possibilità di recuperare, ristrutturare e mettere in sicurezza le scuole l'abbiamo voluta cogliere tutta fino in fondo".

Quanto al patrimonio storico, "quando sono arrivato il Palazzo del Podestà, tra i più antichi di Meldola, aveva il tetto crollato. Sembrava una sfida possibile, poi la fortuna ci ha fatto incontrare con CavaRei che lo gestirà in futuro. Abbiamo costruito un percorso, intercettato finanziamenti ministeriali e regionali, che consentirà anche con l'aiuto della Fondazione Carisp il recupero dell'immobile e la sua gestione negli anni a venire, con un effetto che possa essere di rigenerazione urbana e sociale di un interno quartiere della città. L'investimento sarà di 2 milioni".

In merito alla rete viaria, "abbiamo fatto tantissimi interventi sulle strade extra comunali. E' in corso ad esempio il consolidamento del ponte strategico di San Colombano grazie all'aiuto della Provincia. Abbiamo intercettato finanziamenti dal ministero per realizzare un altro ponte sempre nella frazione, richiesto da tantissimi residenti, ma al tempo stesso abbiamo intercettato fondi per la sistemazione di frane". Tra gli interventi citati da Cavallucci anche quelli alla casa di riposo "Drudi", "dando risposta ad un bisogno degli anziani non più autosufficienti. L'attenzione su questa tematica è stata sempre costante, cercando di migliorare la qualità del servizio. Abbiamo realizzato un parcheggio funzionale ed uno spazio per gli autobus". Sul centro storico, "abbiamo chiuso un accordo con un privato per la realizzazione di un parcheggio vicino alla scuola elementare, rispondendo alle richieste di cittadini e insegnanti".

Per quanto riguarda il tessuto economico, "abbiamo favorito l'insediamento di nuove attività improduttive, stretto rapporti con le associazioni di categoria, riuscendo ad entrare nelle aziende e conoscere la loro storia, un'occasione di arricchimento enorme. Ci sono ditte che fanno cose straordinarie di cui nessuno ne sapeva l'esistenza. Anche questo è un modo per fare comunità". Capitolo commercio: "Oggettivamente vive una fase difficile, ma noi siamo vicino alle esigenze delle persone".

Altro argomento affrontato dal sindaco è quello della sanità: "L'Irst è un bene prezioso da difendere, così come la casa di riposo Drudi, la Casa Maria Nanni e Cavarei. Si tratta di strutture che rivolgono la loro attività a persone fragili, dando risposte alle famiglie. Salvaguardare la Casa Maria Nanni, ripartita grazie alla cooperativa Abbracci, è stata una delle cose più belle. Con il terzo settore abbiamo realizzato un gemellaggio straordinario".

Sul welfare, "è stata fondamentale l'attenzione che abbiamo riservato alle famiglie bisognose, con risorse per aiutare chi era in difficoltà con affitti e bollette. Abbiamo cercato di sistemare il patrimonio immobilare Acer per cercare di restituire a chi era in graduatoria una casa per il futuro". Attenzione anche verso il volontariato: "Senza un tessuto associativo una città non fa comunità. Per questo è stata una delle priorità dell'amministrazione, affinchè le associazioni potessero crescere e dedicare il proprio tempo alla città. E' uno dei patrimoni più belli".

Una considerazione anche sui giovani: "Ho fiducia che sappiano interpretare i bisogni del domani nel modo migliore, facendolo con entusiasmo". Tra le attività la realizzazione di una scuola di musica, "che sta andando bene con numeri in crescita", ma anche di una scuola di teatro, "aiutando nella crescita dell'autostima". Altro "veicolo di crescita fondamentale per i giovani che abbiamo sostenuto è lo sport - ha rimarcato Cavallucci -. Quel che si impara nello sport lo si porta dietro come bagaglio di vita".