Elezioni, Fratelli d'Italia candida nel collegio uninominale della Camera Alice Buonguerrieri

In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, Fratelli d'Italia ufficializza le candidature per la Camera e il Senato. Marta Farolfi, attuale vicesindaco di Brisighella, sarà candidata sia nel collegio uninominale del Senato di Rimini-Forlì, ma anche al secondo posto nella lista proporzionale sempre del Senato, dietro al senatore uscente Alberto Balboni, candidato anche nel collegio uninominale del Senato comprendente le provincie di Ravenna e Ferrara. Per quanto riguarda il collegio uninominale della Camera il candidato sarà Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di FdI di Forlì-Cesena. "Se consideriamo la contendibilità del collegio uninominale del Senato di Ravenna-Ferrara e quindi la concreta possibilità che il senatore Balboni venga rieletto lì, il secondo posto della lista proporzionale diventa automaticamente elettivo - sostiene il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Ravenna, Alberto Ferrero -. Questo darebbe quindi a Ravenna l’opportunità di avere per la prima volta un eletto in Parlamento. Giorgia Meloni ha voluto candidare prioritariamente persone competenti e con esperienza istituzionale e Marta Farolfi, ne rappresenta perfettamente l’esempio".