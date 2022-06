Cannabis, Costantini (Lega): "Uso terapeutiche un grimaldello per legalizzare le droghe"

"Non si strumentalizzi l’uso terapeutico della cannabis per depenalizzare la coltivazione domestica della marijuana legittimando di fatto il consumo di droghe con ricadute pericolose non solo per la salute soprattutto dei più giovani, ma anche sociali”. Ne è convinto il consigliere comunale Andrea Costantini, responsabile della Lega Giovani Romagna. "A Forlì sono previsti controlli serrati nei parchi, nei giardini pubblici e in prossimità delle scuole per prevenire spaccio e consumo e, grazie alla convenzione stipulata dal Comune, i cani del Nucleo cinofilo hanno potuto fare squadra con la Polizia locale - ricorda -. Siamo convinti che la proposta di legge che depenalizza la coltivazione domestica della cannabis a uso personale, licenziata dalla Commissione Giustizia della Camera con il ‘no’ della Lega, se approvata dall’Aula, avrà effetti devastanti".

" Siamo stupiti per la superficialità con cui altre forze politiche trattano questo tema. Ci sono autorevoli studi che provano la nocività della cannabis, il cui consumo ha ricadute anche sul piano della sicurezza sociale se pensiamo agli incidenti stradali provocati da soggetti sotto l’effetto della cannabis o di altre droghe o se consideriamo l’incremento della violenza e dell’aggressività in chi ne fa uso come evidenziano alcune ricerche - viene rimarcato -. E’ provato che la cannabis, se assunta nell’età evolutiva, potrebbe essere causa di alterazioni delle funzioni cerebrali. Un dato grave se pensiamo che l’età dei consumatori si abbassa sempre di più. La parola d’ordine deve quindi essere informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani sugli effetti collaterali, sempre dannosi, determinati dall’assunzione di sostanze, anche quelle considerate a torto ‘leggere’”.