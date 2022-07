Cannabis, Morrone (Lega): "Sinistra ai titoli di coda"

"Se la ‘rivoluzione culturale’ per cui si batte il centrosinistra più o meno allargato si basa su cannabis e droga liberalizzate, ben si comprende come quest’area politica sia ai titoli di coda e si sostenga solo sulla rete di poteri creata nei decenni e sull’informazione pilotata. Senza idee e senza progetti concreti per il futuro del paese, Pd e alleati si ostinano a inventare battaglie inesistenti e a perseguire pseudo libertà che spesso si trasformano in prigioni da cui non si esce". Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, secondo il quale "già oggi la realtà ci mostra le conseguenze devastanti dell’uso di droghe soprattutto fra i giovani, con un consumo in età sempre più precoce con ovvie gravissime ricadute sulla salute e sociali".

"Far passare l’idea che la cannabis sia una sostanza tutto sommato innocua e che non ci siano conseguenze è esecrabile nei confronti delle famiglie che vivono la tragedia di figli ‘perduti’ e delle stesse giovani generazioni sempre più abbandonate a se stesse, a cui lo Stato non deve concedere la licenza di drogarsi ma la libertà di costruirsi un futuro con una scuola degna di questo nome e con opportunità concrete di lavoro - evidenzia Morrone -. Ancora più irresponsabile è che la sinistra si trinceri dietro il falso messaggio che la legalizzazione di queste droghe scoraggerà le organizzazioni criminali che la smerciano. La favola raccontata a chi vuole crederci. Non solo la criminalità troverà altre droghe, più esiziali e a basso costo, da commercializzare, ma avrà una platea di consumatori sempre maggiore su cui fare leva”.