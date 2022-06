Cannabis, verso la depenalizzazione della coltivazione domestica. Morrone (Lega): "Nessuna apertura allo spaccio consentito dallo Stato"

Dopo oltre due anni dall’inizio della discussione sulla proposta di legge per la coltivazione domestica, che consentirebbe ai cittadini di coltivare 4 piante di cannabis nella propria abitazione per uso personale, la legge ha avuto il via libera della commissione Giustizia di Montecitorio e passa all’esame dell’Aula. Non fa sconti il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, componente della commissione Giustizia, che contesta le parole dell'esponente del Movimento 5 Stelle, Mario Perantoni, presidente e relatore della proposta di legge che depenalizza la coltivazione domestica di cannabis.

"Di cosa dovrei essere soddisfatto di cosa? Di prendere in giro gli italiani? - attacca l'esponente del Carroccio -. Perantoni finge di non sapere che l’obiettivo di questo provvedimento non è garantire l’uso terapeutico della cannabis, che non è in discussione, ma far passare senza ostacoli la licenza a coltivare la cannabis legittimando nei fatti il consumo di sostanze stupefacenti. Sostenere poi che si toglie terreno allo spaccio è davvero irresponsabile. La Lega non ha dubbi nel respingere in toto un provvedimento che la dice lunga sulla superficialità con cui si trattano temi così gravi".