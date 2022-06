Carceri e il dossier del Ministero, Morrone (Lega): "Troppo immobilismo"

“Troppo immobilismo”. Il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, già sottosegretario alla Giustizia nel primo Governo Conte, non fa sconti rispetto ai ritardi ministeriali sul dossier carceri. “Serve un confronto approfondito su un ventaglio di temi che vanno dalla riforma dell’organizzazione del ministero della Giustizia e del Corpo di Polizia penitenziaria, in termini di formazione e dotazioni, allo ‘scandalo’ delle Rems ancora insufficienti e alle ricadute negative in termini di sicurezza determinatesi con l’introduzione del regime a ‘celle aperte’ e della ‘sorveglianza dinamica’", sono le parole di Morrone, intervenuto al settimo Congresso nazionale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria svoltosi a Tivoli.

L’esponente leghista, oltre a porgere “le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Donato Capece confermato per acclamazione segretario generale del Sappe”, ha sottolineato “quanto sia inderogabile restituire dignità, sostegno e ruolo al Corpo di Polizia penitenziaria. Innegabile l’impegno che abbiamo profuso su queste tematiche, anche con la presentazione di quattro proposte di legge di cui sono primo firmatario. Purtroppo stiamo registrando ritardi e reticenze, mentre le Istituzioni dovrebbero sentire forte e chiaro l’obbligo di intervenire sulle questioni più urgenti, garantendo alla Polizia penitenziaria il proprio sostegno evitando di dare spazio a propagande strumentali finalizzate a delegittimare l’attività degli operatori”.

Queste le proposte di legge depositate alla Camera: "disposizioni concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari; riorganizzazione dei dipartimenti del Ministero della giustizia competenti in materia di esecuzione penale e istituzione del Dipartimento per la sicurezza della giustizia; istituzione della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; e disposizioni in materia di compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria".