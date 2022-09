Verso le elezioni, a Forlì arriva Calenda: il terzo polo battezza la campagna elettorale

Il leader di Azione, Carlo Calenda, capolista al Senato della Repubblica alle prossime elezioni del 25 settembre, sarà domenica mattina a Forlì per dare il via alla campagna elettorale della lista di Azione-Italia Viva. Calenda incontrerà i cittadini domenica alle 11 in Piazzetta della Misura, ed affronterà i principali temi programmatici promossi dalla coalizione.

Interverrà anche Luca Ferrini, candidato nelle liste per la Camera dei Deputati. “Tutti i punti del nostro programma sono frutto di una attenta elaborazione, abbiamo lasciato pregiudizi e slogan al di fuori della nostra campagna - viene spiegato -. Domenica saremo in Piazzetta della Misura, aperti al dialogo con chi ci sostiene, con chi è indeciso, e anche con chi non ci vorrà seguire”.