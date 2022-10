Caro bollette e la richiesta di stoppare i divieti per uso di stufe e camini: "Non possiamo dare una deroga fine a se stessa"

"Per far fronte al caro bollette bisogna sospendere con immediata esecutività il divieto previsto dal Piano Aria Integrato Regionale di utilizzo per fini domestici di camini aperti, caminetti, stufe a legna o pellet aventi classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, nei comuni sotto i 300 metri di altitudine". A chiederlo il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, per il quale "questo intervento andrebbe incontro ai bisogni delle famiglie alle prese con i rincari di gas e luce; servirebbe una piccola deroga rispetto al divieto di accendere camini e stufe per far fronte a questi problemi".

"Abbiamo ben chiaro i problemi che stiamo vivendo e per questo stiamo interloquendo con il governo per trovare soluzioni, ma la mancanza di un accordo fra le Regioni del bacino padano ha impedito di chiedere una deroga al governo - è la risposta del sottosegretario alla Presidenza della giunta Davide Baruffi -. Non escludo che, mancando un accordo nel bacino padano, la sola Regione Emilia-Romagna agisca in proprio nella relazione col governo. Non possiamo dare una deroga fine a se stessa, cosa che tra l'altro non si potrebbe fare come singola Regione, ma nemmeno che ogni Regione vada per conto suo".

Parole alla luce delle quali Pompignoli è stato netto: "Quella di Baruffi è una non risposta, spiace che siamo nel caos più completo e che la Regione riunisca solo oggi i sindaci per trovare una soluzione unitaria. La Regione non ha capito e ha sottovalutato un problema come quello dell'energia e adesso c'è il caos: spero di non sentire più dire che siamo la Regione modello e quella migliore, non siamo in grado di dare la linea ad alcuno".