Caro energia, Pompignoli (Lega) a Bonaccini: "Situazione drammatica, servono provvedimenti concreti"

"La situazione in Emilia-Romagna è drammatica. Se non si assumono a breve provvedimenti concreti volti a contenere l’esplosione dei prezzi di gas ed energia elettrica si rischia la paralisi dell’intero sistema industriale regionale e forti ricadute a livello sociale". Così Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Bilancio della Regione Emilia-Romagna, che rimarca inoltre come "centinaia di piccole medie imprese del mondo dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura sono in forte difficoltà. Ma noi non possiamo permetterci di far abbassare nemmeno una serranda. Sarebbe una sconfitta per tutti".

"Per questa ragione, chiedo al Presidente Stefano Bonaccini di convocare d’urgenza un’aula in cui far intervenire i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria del territorio, per parlare delle possibili soluzioni da adottare ed evitare il peggio - conclude -. Non possiamo continuare a parlare di questa crisi solo sui giornali, a porte chiuse o nelle feste di partito. Questa è una situazione che va affrontata a viso aperto, insieme, con la politica che deve mettersi al servizio di chi fa impresa e investe nel tessuto economico di questa Regione".