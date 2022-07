Cartello "Benvenuti in Romagna", Rivalta (Lega): "E' una nostra battaglia di sempre"

"Sono anni che la Lega si batte per valorizzare l’identità dei territori, la loro cultura e la loro storia, le tradizioni, l’eccellenza dei loro prodotti, l’accoglienza. E’ un tratto identitario e una battaglia alla quale non abbiamo mai rinunciato, nè dai banchi dell’opposizione, nè tantomeno oggi che governiamo la Città. L’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale dice una cosa semplice, comprensibile a tutti i Cittadini: Forlì, cuore pulsante della Romagna, chiede che il nostro territorio, la nostra Romagna, sia resa riconoscibile a chi transita lungo l’autostrada A14, con cartelli che indicano “Benvenuti in Romagna”"

A parlare è il consigliere comunale della Lega, Alessandro Rivalta, che interviene in merito al cartello Benvenuti in Romagna lungo la A14 che tanto sta facendo discutere.

"Un modo per incentivare le persone ad entrare nel nostro territorio, visitare le nostre città, assaggiare i nostri prodotti, le nostre eccellenze enogastronomiche, godere dell’accoglienza che viene loro riservata da imprenditori che hanno reso questo territorio meta turistica per eccellenza. La nostra Romagna, terra di uomini e di canzoni, terra di contadini dai profili grezzi ma dall’animo gentile, terra di imprenditori che hanno saputo creare eccellenza, terra del marafone, terra che si distingue giungendo all’uscio di un casolare, arsi di sete, quando al posto dell’acqua ti viene offerto un bicchier di sangiovese, perché il “bere” in Romagna è il “Bè”, il vino"

"È una nostra battaglia di sempre perché, stupirsi? Perché sminuire e denigrare una battaglia che va a vantaggio dell’intera Comunità Romagnola? Possibile che così facendo non si capisca che si offende l’identità radicata nei cittadini di un territorio così esteso? Perché non si prende atto che giungendo dalla Lombardia verso le nostre terre nell’autostrada c’è un cartello “Benvenuti in Emilia” e che la Romagna ha diritto a un pari trattamento e a pari dignità?"



"Con ogni probabilità il PD forlivese, orfano di rappresentanza a livello regionale, si è rinchiuso nel proprio piccolo fortino dal quale tenta di lanciare inutili bordate. Solo un partito che ha perso ogni contatto con la realtà e con i bisogni dei cittadini di questo territorio può considerare questa battaglia “divisiva”, solo un partito che non ha più nulla da offrire può ignorare che la Romagna è un vanto per tutti i romagnoli, è “Romagna mia”, è la terra del Pascoli, Romagna solatia, dolce paese cui regnarono Guidi e Malatesta, cui tenne pure il Passator cortese, re della strada, re della foresta."