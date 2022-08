L'Emilia ce l'ha, ma la Romagna no: continua a imperversare la polemica sul cartello in autostrada

Continua a tenere banco la polemica sul cartello 'Benvenuti in Romagna' da posizionare in A14, un tema che ha diviso il consiglio comunale a metà di luglio, quando il centrodestra aveva votato compatto sull’ordine del giorno, presentato dal capogruppo della Lega Massimiliano Pompignoli e sottoscritto da tutti gli altri capigruppo di maggioranza, sull’installazione di apposita cartellonistica autostradale riportante la dicitura "Benvenuti in Romagna". Contrari invece i consiglieri del Pd, Forlì & Co e Movimento 5 stelle.

Un tema identitario, per evidenziare al viaggiatore la terra attraversata, vale a dire la Romagna. Anche se non sono mancati i distinguo nel voto del Consiglio comunale. E per rilanciare la richiesta di indicare con un cartello turistico la Romagna lungo l'A14, ritorna sull'argomento il consigliere leghista Massimiliano Pompignoli, che si è fatto fotografare con l'analogo cartello posizionato lungo l'A1 nelle vicinanze di Piacenza, per l'esattezza al km 118.