Casara (La Civica): "Forlì aderisca al progetto di IA di Google per monitorare gli eventi climatici estremi"

"L’ intelligenza artificiale al servizio della comunità per contrastare il rischio di eventi estremi meteorologici. Non è fantascienza ma una delle strade offerte dal colosso Google che La Civica Forlì Cambia ha scelto di intraprendere. A poche settimane dal tragico anniversario dell’alluvione che, nel maggio dello scorso anno, ha colpito la nostra città facendola piombare nell’evento più traumatico vissuto a Forlì dal dopoguerra ad oggi, continua incessante il confronto per individuare strategie efficaci per evitare che una simile tragedia si ripeta in futuro. Le possibilità sono tante e una delle strade più promettenti è sicuramente quella del monitoraggio e prevenzione attraverso i big data e gli strumenti tecnologici che i più grandi soggetti del settore possono offrire", lo dice in una nota Paola Casara, capolista della lista civica.

La Civica Forlì Cambia, attraverso il proprio presidente Paola Casara, ha preso contatti con Google Italia per inserire Forlì e i Comuni romagnoli che vorranno aderire, all’interno del progetto sperimentale “Tree Canopy”. Si tratta di uno strumento a supporto delle amministrazioni locali volto a valutare gli interventi al fine di contrastare ondate di calore, caldo eccessivo e prolungato, inondazioni causate da eventi meteorologici estremi.

"L’innovativa tecnologia utilizza dati satellitari ed elaborazioni da parte dell’intelligenza artificiale per identificare quali sono le aree urbane e non a più alto rischio danni in caso di condizioni meteo straordinarie, che siano caldo torrido o bombe d’acqua, suggerendo contemporaneamente mezzi di prevenzione per arginare i problemi e mitigarne le conseguenze come per esempio programmi di forestazione urbana delle aree più vulnerabili. "Tree Canopy" si inserisce nella più generale attenzione di Google verso i cambiamenti climatici ed è già attivo in alcune città italiane tra cui Bologna", dice Casara.

"La speranza - conclude Casara - è che possa rivelarsi un ottimo alleato anche per Forlì nell’affrontare le sfide metereologiche che sembra saranno sempre più frequenti in futuro. I temi legati alla sostenibilità, alla tutela del territorio e all'ambiente sono una priorità nell'agenda politica de La Civica Forlì Cambia”.