Case green, il Parlamento Ue approva la direttiva. Morrone (Lega): "Un macigno sulle spalle degli italiani"

La plenaria del Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'accordo raggiunto con il Consiglio Ue sulla cosiddetta direttiva sulle "case green". Il provvedimento stabilisce nuove regole per le prestazioni energetiche nell'edilizia, allo scopo di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici nel settore entro il 2030 e di pervenire alla neutralità climatica entro il 2050. I partiti italiani della maggioranza di governo (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) hanno votato contro il provvedimento, che è passato con 370 sì, 199 no e 46 astenuti.

“E’ ora di dare un taglio all’integralismo ideologico ‘green’ dell'Unione Europea - commenta il parlamentare e segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone -. Il voto del Parlamento europeo sulla direttiva ‘case green’, che ha registrato il ‘no’ di Lega, Fdi e Forza Italia, punta nei fatti a imporre l’ennesimo pesante macigno in termini economici sulle spalle delle famiglie italiane. Ringrazio i parlamentari europei della Lega che si sono battuti strenuamente per migliorare gli effetti della direttiva europea sull’efficientamento energetico degli edifici: l’obiettivo era cancellare i vincoli e le tempistiche incompatibili con la situazione del nostro patrimonio immobiliare".

Argomenta Morrone: "È legittimo perseguire obiettivi di tutela ambientale e di riduzione dei consumi energetici ma è necessario programmarli più gradualmente e, soprattutto, in modo compatibile con le caratteristiche climatiche e storiche del patrimonio immobiliare di ogni Paese, con incentivi e non con obblighi e sanzioni. L’auspicio è che le prossime elezioni europee segnino una svolta per un’Europa più libera e più democratica meno prigioniera delle tecnoburocrazie e degli estremismi ideologici”.