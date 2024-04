Case popolari, la critica della minoranza: "Emergenza abitativa ha raggiunto proporzioni drammatiche in città"

"Da qualche tempo il Sindaco Zattini e la sua Amministrazione vivono in una campagna elettorale permanente, impegnati a convincere i cittadini che quello che non è stato fatto nell’arco di cinque anni potrà essere realizzato nelle ultime settimane del mandato. A unirsi al coro è l’Assessora ai servizi sociali, Barbara Rossi, fresca di ricandidatura fra le fila della Lega, che annuncia in maniera trionfalistica la conclusione dei lavori di ristrutturazione di una quarantina di alloggi di edilizia residenziale pubblica da tempo vuoti in attesa di manutenzione". Questa la critica che arriva dai gruppi consiliari di Partito democratico, Forlì e co. e Movimento 5 Stelle.

Secondo la minoranza "in città di alloggi Erp sfitti in attesa di manutenzione ne rimangano altri duecento, dato che per quasi 5 anni, nonostante le sollecitazioni dell’opposizione, Zattini non si è preoccupato minimamente di trovare risorse per l’edilizia sociale, preferendo sprecarle in una sarabanda di luminarie, maritozzi e spostamento di pensiline - e continuano - Sebbene Zattini e i suoi assessori non se ne siano accorti, infatti, l’emergenza abitativa ha raggiunto proporzioni drammatiche in città. Oltre alla lunghissima lista di attesa per le case popolari, sono centinaia le persone in graduatoria nella “Fondazione Abitare” e aumentano gli sfratti per morosità a causa del costo dei canoni di locazione. Anziani, persone in condizione di fragilità, migranti ma anche giovani coppie e famiglie del ceto medio lamentano difficoltà nell’accesso all’abitazione a prezzo equo.

L’emergenza è tale da ripercuotersi anche a livello economico: numerose aziende segnalano l’impossibilità di reperire il personale necessario, dati i costi proibitivi degli alloggi, mentre una problematica specifica riguarda la popolazione studentesca".

Per le opposizioni lìAmministrazione avrebbe ignorato il problema: "Serve un salto di qualità da parte di una nuova Amministrazione che attribuisca al tema della casa priorità in termini di scelte strategiche e di investimenti di bilancio. Un’Amministrazione che, prima di tutto, si doti di un piano pluriennale per il recupero di tutti gli alloggi Erp sfitti in attesa di manutenzione e fornisca a Acer edifici da recuperare per la realizzazione di nuovi appartamenti. Serve un’Amministrazione che sostenga, operando in sinergia con altri livelli istituzionali, soggetti del privato sociale e fondazioni, interventi sperimentali di co-housing per far sì che persone e nuclei familiari in condizione di difficoltà nell’accesso alla casa a canoni di mercato (anziani soli ma autosufficienti, persone con disabilità lievi e medie coinvolte in percorsi di autonomia abitativa, ecc.) possano vivere in comunità condividendo alcuni spazi e servizi. Serve infine un’Amministrazione che affronti come prioritario il tema dell’alloggio per studenti e lavoratori, anche operando per il recupero di patrimonio immobiliare inutilizzato, o utilizzato a fini diversi da quello abitativo, per aumentare i posti letto a disposizione, rilanciando il ruolo della Fondazione Abitare e sollecitando l’impegno dei soggetti economici del territorio".