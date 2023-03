Case popolari, polemica sulle parole del consigliere di Fdi: "Non etichettare gli assegnatari come vandali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Ieri pomeriggio il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per il rinnovo della concessione per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con Acer. Una delibera in apparente continuità con il passato ma in realtà molto diversa sia nella durata – si passa dai 10 ai 5 anni – che nella sua applicazione pratica. Una delibera, almeno nelle intenzioni, sicuramente migliorativa soprattutto per quanto riguarda il ripristino dei 250 alloggi (oltre il 10% del patrimonio) che risultano non disponibili per mancanza di manutenzione.

Gli interventi dei Consiglieri sia di maggioranza che di opposizione sono stati, pur nella loro logica diversità, di apprezzamento per la proposta di delibera che poi si sono concretizzati con il voto favorevole di tutti i Gruppi Consiliari. Fra tutti gli interventi si è distinto quello del Consigliere Bartolini Damiano del Gruppo Fratelli d’Italia, che non si è lasciato sfuggire l’occasione per esprimere concetti privi di una qualsivoglia oggettività. Il Consigliere, infatti, ha dichiarato che gli sono stati fatti vedere alloggi di risulta vandalizzati e ridotti in condizioni tali da paragonarli “alla guerra in Ucraina o a Baghdad” e ha suggerito come possibile soluzione “un controllo degli appartamenti di tanto in tanto anche con un blitz”.

Vorrei rassicurare il Consigliere Bartolini, dall’alto della mia esperienza quarantennale nel settore, che gli alloggi che lui dice di avere visto sono l’eccezione, non la regola. Gli assegnatari delle case popolari sono prevalentemente persone rispettose del bene pubblico di cui usufruiscono e che mantengono in maniera più che dignitosa non solo l’alloggio a loro assegnato - magari facendo anche delle migliorie a loro spese – ma anche le parti comuni. Gli assegnatari delle case popolari sono coloro con i quali Acer nella sua veste di Ente gestore e l’Amministrazione Comunale proprietaria degli immobili possono, anzi devono, instaurare un proficuo rapporto di fiducia nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci. Non è corretto quindi etichettare una categoria solo perché qualche soggetto, facilmente individuabile senza mettere in atto alcun blitz, assume i comportamenti descritti dal Consigliere Bartolini.

Loretta Fiorentini (Ex Consigliera Comunale, Ex dipendente Acer)