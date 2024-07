Consiglio comunale, Alleanza Verdi e Sinistra: "Ceredi non adatto a ricoprire il ruolo di presidente"

Loris Ceredi, esponente della civica "Forlì Cambia", alla presidenza del Consiglio comunale? "Ci pare una scelta irragionevole non solo dal punto di vista politico, ma soprattutto sul piano dell’opportunità, come ha del resto ammesso Daniele Mezzacapo". Sulla querelle in vista del Consiglio comunale di martedì, che vedrà l'elezione del presidente dopo la fumata nera nella prima seduta, prendono la parola Maria Grazia Creta e Marisa Fabbri di Alleanza Verdi e Sinistra Forlì.

"Gli scambi di accuse all’interno della destra forlivese che ha sostenuto il sindaco Zattini si fanno sempre più gravi - esordiscono -. Pensavamo che il sindaco Gian Luca Zattini, dopo avere incassato la sconfitta sul suo “figlioccio politico” Daniele Mezzacapo e rimediato una brutta figura sul geometra Loris Ceredi della lista Civica, che non ha ottenuto i voti neppure di tutta la maggioranza, avrebbe cercato un'altra soluzione, più ragionevole. Eppure pare sia intenzionato ad andare avanti sostenendo il secondo candidato, assolutamente non adatto a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, che ricordiamo richiede imparzialità, trasparenza, rispetto dei regolamenti e assoluta determinazione a rendere il dibattito il più democratico possibile, nell’interesse della città".

"Ci pare una scelta irragionevole non solo dal punto di vista politico, ma soprattutto sul piano dell’opportunità, come ha del resto ammesso anche lo stesso Mezzacapo - proseguono Creta e Fabbri -. Non si può infatti ignorare il suo conflitto di interesse in materia urbanistica, la materia più importante trattata dal Consiglio Comunale: lo ha dichiarato egli stesso, dicendo di trovarsi “sempre in conflitto di interesse”, in occasione dell’approvazione della delibera consiliare dell’11 Ottobre 2021 che discuteva della selezione delle aree del Piano Strutturale Comunale a cui dare immediata attuazione. Quella volta nonostante questa importante dichiarazione non evitò comunque di intervenire nel dibattito, ne uscii dall’aula come riteniamo avrebbe dovuto fare, ma si astenne solo dal voto".

"Altre volte, come risulta dagli atti consiliari, prima di uscire dall’aula mentre discuteva di argomenti riguardanti l’urbanistica e l’edilizia oltre ad intervenire ha pure presentato emendamenti - continuano le esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra Forlì -. Come può un consigliere che dichiara in aula che la sua professione lo porta in conflitto di interesse aspirare a presiederla? E’ un dato di fatto che il geometra abbia dovuto astenersi ripetutamente dal votare delibere riguardanti insediamenti e comparti urbanistici, tra le quali alcune fra quelle più controverse: ad esempio il comparto H per le cementificazioni in zona ospedaliera a Vecchiazzano, la delibera del 2022 sui 14 comparti approvati con accordi operativi, la variante per la estensione delle demolizioni in centro storico, nel villaggio Matteotti e nelle campagne".

"La Presidenza del Consiglio Comunale deve essere rappresentata da personalità di alto profilo, non coinvolte professionalmente in questioni all'esame del massimo organo deliberativo che, ricordiamo, ha competenza primaria in materie delicate e sensibili quali l'urbanistica e la trasformazione e l'utilizzo a scopi edificatori dei terreni - concludono -. Non sappiamo se i mal di pancia all’interno della destra di Zattini siano esclusivamente causati dagli accordi di spartizione delle cariche e se la sua maggioranza deciderà di fare quadrato attorno alla figura del geometra. L’unica certezza finora è che Zattini 2 è già partito peggio del primo mandato, nelle modalità e nel merito delle prime scelte che è stato chiamato a compiere. A pagarne le spese purtroppo saranno i cittadini".