Caso Mezzacapo, "la lista civica "Forlì Cambia" non può pretendere di esser padrona di casa"

"I fuoriusciti corrono sempre in aiuto del vincitore. Sono stata spettatrice del primo Consiglio Comunale svoltosi ai Romiti, a favore di un quartiere che nelle urne ha decisamente bocciato Zattini ma che da lui ancora, giocoforza, aspetta credibilità. Scrivo perché, benché io sia una cittadina di sinistra, non posso essere dispiaciuta per la vicenda surreale messa in scena dalla maggioranza politica di Forlì, che ha fatto, sgambettato e disfatto tutto da sola sul tema dell’ultima poltrona disponibile ben retribuita, quella di Presidente del Consiglio Comunale.

Penso che, nella stessa coalizione di maggioranza, salti di quaglia e sui carri dei vincitori non si possano vedere a pochi giorni da una campagna pubblicitaria, più che elettorale, in cui l’unità è stata la loro falsa cifra e le speranze vere di chi al Palaromiti sedeva sugli spalti, solo un premio da vincere. Forlì è una città complessa, stratificata per storia e ruoli. Siamo la terra di Saffi ma anche di Mussolini, di passioni politiche e solidarietà ma anche di massoneria e circoli di potere. Sottotraccia si fanno forti gli interessi economici cui le alleanze politiche sono indispensabili. Siamo una città che ha sviluppato un buon benessere diffuso, ma che ultimamente va degradando anche col peso dell’alluvione e che quindi rischia di cadere vittima di sé stessa e di appetiti più forestieri.

I forlivesi hanno sì ridato fiducia a Zattini come sindaco ma certamente hanno decisamente cambiato “casacca”, dal fazzoletto verde alla camicia nera. Nel 2019 la Lega fu investita con un abbondante 24% della responsabilità di guida di Forlì con 11 seggi in Consiglio, mentre F.lli d’Italia ebbe un secco 3% e un solo scranno in Consiglio. Nel 2024 la Lega conta per 8% e tre scranni e F.lli d’Italia è al 19%: ora è quest’ultimo il secondo partito in città, lontanissimo dal Pd che supera il 31%, ma certamente un successo. E pare se ne sia ubriacato.

La Lega del 24% trainò Gian Luca Zattini in Municipio. Zattini valorizzò F.lli d’Italia del 3% con due assessorati e molta visibilità. Accordò agli ex missini posti apicali nelle società partecipate: ad esempio Vincenzo Bongiorno per FMI, poltrona ora affidata allo stesso partito con la nomina di Francesco Maria Caponnetto. Perché la Lega dovrebbe ora accettare di essere umiliata dagli alleati che le lasciano solo un assessorato (ai “Grandi Eventi” a Cinturino) e negano a Zattini di poter rispettare pure il patto di affidare a Daniele Mezzacapo la Presidenza del Consiglio Comunale? Mezzacapo è stato recordman di preferenze nel 2019 e, con una storia di continuità dalla Circoscrizione 2 alla nomina a vicesindaco, è certamente stato fondamentale a tutta la destra forlivese nello storico successo del 2019.

Per inciso: come ha fatto a sopportare che venisse promossa sguaiatamente una candidata per la sua coalizione, Samorì, che lo ha preceduto nell’Assessorato allo Sport e che pareva scalpitare per sostituirlo? Ravviso una profonda arroganza e irriconoscenza. In tutto questo, la Lista Civica di Zattini? Ha fatto pesare in termini di poltrone il suo 14%, ma non può pretendere di esser padrona di casa. In più, se un sindaco è espressione di una vera lista civica, i partiti devono seguirlo, ma la Lista “Forlì Cambia” è tutto tranne che civica in quanto sommatoria di pezzi di Partiti fieri ma piccoli, amministratori delle politiche segnatamente di destra, portatori di lobby economiche e figure che con il Comune ci lavorano. Men che meno mai definirò “moderata” una lista che fa posto a Raffaele Acri, ben conosciuto in città per le caratteristiche opposte. Se l’intenzione era di avvicinare il Municipio ai cittadini fragili dei Romiti posso solo raccontare che è stato un autogoal per la dignità stessa della politica e dell’amministrazione della nostra città".

Carla Cecchi