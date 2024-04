Elezioni, Lauro Biondi annuncia: "Mi ricandido". Ma Forza Italia frena: "Non è in lista, ma collaborerà in altri ruoli"

Finisce in polemica la commissione d'indagine sull'emergenza alluvione formata all'interno del Consiglio comunale di Forlì. Dopo l'ultima seduta saltata per numero legale e dopo il Consiglio comunale che ha visto la presentazione di una relazione finale contestata dall'opposizione, arriva la difesa del presidente dell'organo Lauro Biondi, che è anche capogruppo di Forza Italia, ma non prima di fare un annuncio a sorpresa. Nella sua replica, infatti, Biondi spiega di “aver sciolto la riserva” di ricandidarsi per il prossimo Consiglio Comunale: “Tale decisione è giunta anche dopo aver ricevuto molte sollecitazioni da tanti elettori ed amici di Forza Italia”.

Circostanza tuttavia che non trova riscontro negli azzurri forlivesi, che non hanno Lauro Biondi nella lista per le prossime elezioni comunali. Lo conferma il segretario comunale di Forza Italia Joseph Catalano: “Noi abbiamo chiuso e già costruito la lista , che sarà mandata ai vertici provinciali e regionali del partito. Abbiamo avuto nuovi innesti e attualmente spazi per Biondi non ce ne sono più, d'altra parte lui stesso aveva annunciato di non volersi ricandidare”. Per Catalano Lauro Biondi “è una risorsa, ha dato continuità a Forza Italia per dieci anni e lo ringraziamo, ha un patrimonio di esperienza che terremo in considerazione per il futuro”. E conclude: “Siamo sicuri che resterà con noi e ci sosterrà alle prossime elezioni, potendo continuare a collaborare con Forza Italia in altri ruoli”.

E tornando alla commissione sull'alluvione, l'opposizione di centrosinistra aveva accusato Biondi di aver steso la relazione finale senza condividerla con gli altri membri per cui l'hanno considerata solo un atto del suo presidente e non della commissione intera. Per Biondi “la relazione non poteva essere concordata, perché sulla cronaca non mi serviva nessuna forma di controllo; d'altronde, agli atti, ci sono tutti i documenti, qualora se ne volesse prendere visione”.

Quindi è stato attaccato sulle considerazioni finali. Per Biondi, infatti, “non si rilevano nelle occasioni che abbiamo avuto di verifica e di analisi, mancanze da parte dell’Amministrazione Comunale”. Così commenta Biondi: “Sulle considerazioni finali, mi sono attenuto scrupolosamente a quanto emerso durante le 12 sedute. Non avrei potuto, salvo una palese omissione degli atti, dichiarare che, da parte dell'Amministrazione comunale, vi sono state manchevolezze tali da poter pensare ad un pregiudizio sui drammi che si sono verificati. Per il passato, è altrettanto una verità inconfutabile che sul territorio si sarebbero potuti fare investimenti in gradi di attutire il fenomeno di esondazione che si è verificato in quei giorni. C'è stata, quindi, la massima correttezza senza nessun tentativo di attribuire responsabilità, se non quelle palesatesi storicamente. E con altrettanta chiarezza, si è considerato l'evento straordinario e le immense precipitazioni di quel periodo”.