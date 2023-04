Il Pd: "No al trasloco della Collezione Verzocchi. Svuotare Palazzo Romagnoli non è la giusta soluzione"

"Esprimiamo e ribadiamo la nostra contrarietà alle proposte dell’Amministrazione di Forlì in merito alla Collezione Verzocchi". Così la segretaria comunale del Pd Maria Teresa Vaccari all'indomani della mobilitazione promossa da circa trenta associazioni e da venti operatori e personalità della cultura forlivese per chiedere alla Giunta Zattini di fermare lo spostamento della Collezione Verzocchi da Palazzo Romagnoli a Palazzo Albertini. Un trasloco, sostiene Vaccari, "che rischia di snaturare il senso e la forza di un progetto culturale, unico e originale nel suo genere".

VIDEO - La manifestazione

"La manifestazione che si è tenuta sabato pomeriggio tra i Musei San Domenico e Palazzo Romagnoli - prosegue la segretaria dem - è stata l’occasione per ricordare alla città quali fossero le volontà dell’imprenditore Giuseppe Verzocchi e quanto la sua collocazione fisica sia strettamente correlata al significato stesso del progetto di valorizzazione del tema del lavoro attraverso l’arte contemporanea".

"Se l’obiettivo è rivalutare gli spazi di Palazzo Albertini e rafforzare il collegamento del percorso museale che va dal San Domenico a Piazza Saffi - conclude Vaccari - non mancano opere e autori per realizzare mostre permanenti e temporanee, come è stato fatto anche in anni passati, e non è certamente lo svuotamento di Palazzo Romagnoli la soluzione giusta. Per questo motivo condividiamo e aderiamo alla petizione, firmata e sostenuta anche dal Gruppo Consiliare Pd di Forlì, per chiedere alla Giunta Zattini di ritornare sui propri passi e di non toccare la collocazione e la composizione della Collezione Verzocchi".