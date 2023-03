Castrocaro, per il nido "La Coccinella" affido in concessione. Il Pd non ci sta: "Dalla giunta atteggiamento approssimativo"

La giunta Billi ha approvato l'affido in concessione del servizio di nido “La Coccinella”. Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico, rappresentato da Patrizia Campacci, ha espresso voto contrario alla proposta della maggioranza di centrodestra. Per il Pd "questa proposta di delibera è non ricevibile, formulata con approssimazione e senza la possibilità di esprimere una qualsivoglia valutazione didattica ed economica".

"Il Pd non è contro l'esternalizzazione del servizio, ma ritiene opportuno che una questione di tale importanza vada affrontata in maniera molto più attenta, precisa e soprattutto coinvolgendo tutti gli attori interessati - proseguono i dem -. Il Partito Democratico contesta il metodo e non il merito. Riteniamo non accettabile un provvedimento che prevede la concessione per 5 anni (dal 1 luglio 2023) sulla base di un bando di gara di 1.300.000 euro senza fornire parametri e garanzie".

"Questa radicale modifica va condivisa con tutti i Gruppi Consiliari e con i genitori che dovranno usufruire di un servizio così fondamentale per i propri figli - continuano dal Pd -. Le famiglie interessate hanno il diritto di essere informate sul livello del servizio, sul costo e sulla didattica. Quale collocazione avrà il personale attualmente in servizio presso la struttura? E se il bando di gara dovesse andare deserto? Visti i tempi ristretti come pensa di muoversi l'attuale Giunta? Restiamo perplessi di fronte a questo atteggiamento approssimativo e superficiale. Per questi motivi il Partito Democratico ha espresso parere contrario e seguirà con la massima attenzione gli sviluppi di questa vicenda".